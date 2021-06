La impactante confesión de María Becerra sobre una situación de abuso que padeció

María Becerra está pasando un gran momento de repercusión y este sábado estuvo como invitada en PH, Podemos Hablar (Telefe). Allí, la cantante impactó a todos al confesar que en el colegio fue acosada.

“La pase muy mal en el colegio con mucho bullying y situaciones feas. El 2012 fue el peor año de mi vida. A mí me gustaba mucho la carpintería y le dije a mis viejos que quería ir a un colegio técnico. Maldito el día en que me anotaron porque la pasé muy mal. Éramos solo dos chicas en todo el colegio”, contó Becerra. Luego agregó: “Antes era típico que vayas caminando y que te tocaran la cola, que te manosearan. Yo todos los días iba a quejarme a la dirección y me mandaban a hablar con la psicopedagoga. Hasta las mismas preceptoras me decían: ‘¿Y no pensaste en no usar más jean?’ Yo estaba con el uniforme arriba. Me decían que lleve otra ropa y ahí nació mi obsesión de usar ropa holgada. Yo hoy no me pongo vestidos ni shorts ni de casualidad”.

Entonces la cantante confesó que atravesó una situación límite de abuso: “Me pegaban feo, me tenían de punto. No le decía nada a mi mamá porque me hacían creer que era yo la culpable. He llegado a mi casa moretoneada, cortajeado el labio y mi mamá me preguntaba y yo siempre le metía excusas. Una vez cinco compañeros me llevaron al baño, me agarraron de las manos y las piernas y me empezaron a sacar la ropa. Quisieron abusar de mí. Paso una preceptora, yo estaba gritando y la nada misma. Me salvó que tocaron el timbre [para volver del recreo]. Recuerdo que llegue llorando a mi casa, le conté a mi mamá y al otro día hizo el quilombo de su vida”.

Finalmente, María Becerra contó sorprendida de sus acosadores la volvió a contactar por redes cuando se hizo famosa. “Uno de ellos, el más malo, me hablo por Facebook cuando empecé a hacerme conocida. Yo no lo podía creer”.