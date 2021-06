Yanina Latorre atendió sin piedad a Horacio Cabak: "Malnacido..."

Yanina Latorre decidió responder a Horacio Cabak, quien había comentado que la panelista se había realizado varias operaciones estéticas. "Está un poco operada pero bueno", había declarado el conductor de La Jaula de la Moda de forma despectiva sobre los canjes que la mediática realizaba en Estados Unidos.

Ahora, a través de sus historias de Instagram, la esposa de Diego Latorre respondió: "El atrevido, malnacido de Horacio Cabak, dice 'está un poco operada'. ¿De qué, Horacio Cabak? ¡Rey! Operate vos la cabeza". Luego, siguió: "A cara lavada, no tengo filtro, papu. Tengo 52 años, mirame. ¡Ojo! Uso bótox en la frente, nariz, boca. Decime dónde estoy operada".

Además, Yanina aprovechó para recordarle el conflicto de infidelidad que hubo alrededor de su relación con Verónica Soldato. "No asumís tus propios quilombos, decime dónde estoy operada. Ya sé que a Ángel de Brito lo odiás más que a mí pero estás calladito", comentó. Por último, le dejó en claro: "Tenés pánico de que contemos, pero soy buena y no me voy a temer con tu mujer".

Finalmente, Latorre cuestionó las críticas de Cabak. "Si estuviera operada, ¿Cuál sería el problema? Peor es ser como vos, te odia todo el mundo", dijo en el video que grabó desde Miami.

Además, durante su mensaje, también habló del resto del equipo de La jaula de la moda, como Mariano Caprarola, a quien consideró "falso", y Fabián Medina Flores, que también criticó a Diego Latorre. "¿Qué opinás de Medina Flores que dijo que siempre usás bermudas de jean?", le consultó Yanina a su esposo durante el video. "¿Me lo presentás? No lo conozco", cerró el periodista deportivo.