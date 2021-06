Tras los polémicos dichos de Angie Balbiani, la mujer de Jorge Rial salió a hablar

Esta semana, Angie Balbiani estuvo presente en LAM y se le preguntó por su controversial salida de Intrusos tiempo atrás. En aquél entonces mucho se habló sobre los celos de Romina Pereiro, la mujer de Jorge Rial, hacia ella y que estos habían influido en su participación en el programa.

"Pasaron muchas cosas y se dijeron muchas otras, porque si no yo estaría ahí trabajando. Dijeron como que había una cuestión de celos, no sé quién instaló eso. Si yo le di un regalo a Jorge que molestó, que fueron unos habanos que le traje de un viaje, pero era porque me había ayudado con una negociación. Yo duermo tranquila y con Romina Pereiro nunca hablé, pensé en llamarlo porque esto tocó mi honra, pero no lo hice", expresó frente a las cámaras Balbiani.

Angie Balbiani

Por su parte, Pereiro, que es muy activa en redes sociales, le permitió a sus seguidores que le hicieran preguntas y como era de esperar, salió el tema. "¿Cómo hacés para no contestarle nunca al ‘mediático de turno’?", le consultó un internauta a raíz del gran revuelo que se generó en los últimos días.

"Es que ese no es mi juego. Me aburre, me pasa que estoy muy sensibilizada con otras cosas. Me tocó ser profesional de la salud en medio de una pandemia, y si bien no estoy en ‘la línea de batalla’, a diario me encuentro con situaciones que tengo que acompañar, muy dolorosas, que te desafían desde lo profesional y personal. Dentro del contexto que vivo profesionalmente, todo esto me parece chiquito", comenzó diciendo la nutricionista.

Romina Pereiro le responde a sus seguidores

Y cerró: "Para mí, lo más importante son los vínculos y los seres queridos. Estoy súper agradecida de tener la familia, los amigos, colegas y compañeros de trabajo que tengo. Cuando tus prioridades son esas, cualquier otra cosa, ni siquiera te roza. Pero entiendo y respeto al que le sirve y le suma. Yo por mi lado, no puedo estar más que agradecida con la vida".