El dato que reveló Débora Plager sobre Charlotte Caniggia luego de eliminarla de La Academia

Charlotte Caniggia se enfrentó en el voto telefónico contra Débora Plager y, a diferencia de lo que le ocurría en el Cantando 2020, no contó con el suficiente apoyo el público y quedó rápidamente fuera de La Academia. Si bien la periodista entró a la competencia con un bajo perfil, haber eliminado a una de las que se consideraba la más querida por la gente, la posicionó en otro lugar dentro del certamen de eltrece.

"Si bien yo no soy virtuosa, y al jurado no le gusta lo que hago y lo expresa porque está en su derecho. Me di cuenta que de alguna manera ayer legitimaron mi presencia en ese lugar. Ayer después del resultado se me acercaron todos los compañeros muy cariñosos a felicitarme. Pero al mismo tiempo como diciendo ‘ahora sos parte’", manifestó en diálogo con La Once Diez.

Con respecto a su participación en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, indicó: "Siempre me lo tomé como un disfrute y ahora sigo viéndolo de la misma manera. Pero estoy ensayando mucho más el disco porque estábamos priorizando el duelo porque entendíamos que podía pasar que fuera difícil”.

Débora Plager y Nicolás Villalba

Y agregó: "Estoy contenta, siempre lo pensé como una experiencia y con disfrutarlo. Entonces en la eliminación ya me imaginaba afuera, ya me iba estaba planeando reuniones, el laburo, cosas que tengo que hacer. Pero cuando me eligió la gente dije acá pasan cosas que uno no puede controlar".

Sobre la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, reveló un curioso dato. "No hablé con Charlotte. Establecí un vínculo muy lindo con muchas compañeras, de hecho Rocío Marengo, Ángela, Karina, Sofía Jujuy, Luli Salazar son todas súper amorosas”, expresó y sumó: "Charlotte no, está más en su mundo, como que ella entra, hace lo suyo y desaparece. No sé si me pasó a mí o es por como es ella. Nunca la crucé".