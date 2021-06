Tras estar peleadas a muerte, Yanina Latorre se reconcilió en Miami con una famosa

Yanina Latorre está en Miami desde hace unas semanas para recibir las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Desde los Estados Unidos, la panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece) comparte novedades y chimentos de los famosos argentinos que están viviendo en esa ciudad, o que viajan para ser inoculados.

Además, Yanina contó este martes que durante su estadía en Miami se reencontró con una famosa con la cual estaba peleada a muerte, y todo terminó en reconciliación.

"Te vi en las redes sociales con Flavia Palmiero", apuntó Ángel de Brito. "Sí, está acá. Nos amigamos. Fuimos a comer", explicó la integrante de LAM. Entonces el conductor lanzó: "Estuvo mucho tiempo sin querer venir porque estabas vos sentada acá".

Por su parte, Latorre detalló: "Nos volvimos acercar por Marcelo Polino, que es amigo de ambas, después un día ella fue a LAM, estuvo todo bien, y finalmente ahora nos amigamos".

Y la "angelita" finalizó: "Flavia vino a Miami porque estaba un poco aturdida por la cuarentena y la pandemia. No la pasó bien. En unas semanas es su cumpleaños y lo va a festejar acá, me dijo 'quedate y venís', pero yo le respondí que no podía porque me doy la sgund dosis de la vacuna y me vuelo a Buenos Aires".