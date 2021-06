La China Suárez se hartó de los rumores de crisis con Benjamín Vicuña y disparó un contudente descargo

Durante el fin de semana, hubo un movimiento en las redes sociales de la China Suárez y Benjamín Vicuña que llamó la atención de sus millones de seguidores. Los artistas borraron los posteos que compartieron en el Día del Padre, y una vez más estallaron los rumores de crisis.

Algunos señalaron que la foto que había subido Vicuña generó el enojo de su mujer porque el galán chileno solo aparecía con los hijos que tuvo con Pampita. Es más, se llegó a decir que la actriz lo habría llamado a los gritos desde Miami. La supuesta reacción de indignación de la China habría generado que Benjamín borre su publicación, y que por consiguiente ella elmine su posteo en el que le dedicaba unas sentidas palabras a su pareja.

Ángel de Brito se refirió al tema en Los ángeles de la mañana (El Trece), y expresó: “Que están en muy buena relación Pampita y Benjamín, eso lo sé. Pero yo no me creo el cuento de que todos se lleven tan bien, que todo sea tan armonioso... Que no nos vendan Disney. En este caso, yo no creo para nada que lo haya mandado a borrar Pampita, me cierra más que haya sido un pedido de la China por dejar afuera sus hijos, y es lógico que la China se enoje”.

Para aclarar por enésima vez los tantos, la actriz expresó a través de la red: “Chicxs, amo las novelas que se arman. Es agotador. Que invento cuentas para criticar a otra mujer, que vivo en crisis. Dejen vivir en paz o cambien de personajes, porque siempre somos los mismos. Buen día para todos. Me imagino yo gritando por teléfono mirando al mar con los tres pibes alrededor y me da un pico de estrés... jajaja”.