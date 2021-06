Luciana Salazar habló del departamento por el que paga una fortuna en alquiler y expensas

Hace una semana, se conocieron imágenes del lujoso departamento al que se mudó Luciana Salazar. La modelo paga por su nuevo hogar un aquiler de 9.000 dólares por mes, a lo que se suman 180.000 pesos de expensas por las dimensiones del inmueble.

En diálogo con Los ángeles de la mañana (El Trece), Ángel de Brito le preguntó por su casa. “Sí, me mudé, pero ese no es mi departamento, salió cualquier cosa en las fotos; y menos mal, porque la verdad soy muy reacia a mostrar mi casa”, detalló la mamá de Matilda.

Luego remarcó: “Sí, es ese el edificio, yo estoy ahí, pero las fotos que se vieron no son de mi departamento”. También Luciana contó que todavía no finaliza el reordenamiento en el flamante inmueble. “No me recupero todavía, no terminé y tengo todo encima, no descanso y el cuerpo me pasa factura”, señaló.

Hace unos días, Salazar se presentó en la pista de La Academia en ShowMatch (El Trece). Allí contó que estaba contracturada por el estrés de la mudanza. Además, la modelo protagonizó un particular momento con su pequeña hija cuando Marcelo Tinelli la hizo llorar por un malentendido.