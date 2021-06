La divertida experiencia paranormal de la hija de Cinthia Fernández

"La historia que me hizo el día. Escuchen, es genial", adelantó Cinthia Fernández previo a que Carmen, la señora que la ayuda con las tareas en su hogar, relatara lo sucedido con su hija Bella. Al parecer, la pequeña le jugó una broma y le hizo creer que había visto a Dios en el colegio.

"Estábamos hablando algo de Dios, y vos viste que soy creyente, y me dice 'Carmencita, te cuento que yo vi a Dios'. 'Vi a Dios y lo vi en el cielo' me dice. 'Lo vi en la escuela cuando salimos al recreo', entonces yo me cagué", comenzó diciendo.

Y continuó el relato: "Yo salí, estaba jugando y estaba Dios ahí en las nubes. Yo me cagué, y sabés que me dice 'Ah, te cagaste, ¿no?' No seas mala Bella le digo '¿por qué me mentiste? ¿Pero cómo lo conocés? Porque me estás describiendo a Dios". Para finalizar, entre risas, señaló que la pequeña había visto una imagen en su tablet y por eso sabía cómo era.

La grabación se dio mientras las tres pequeñas no estaban en la casa ya que se encontraban festejando el Día del Padre junto a Matías Defederico. A propósito de la fecha, Fernández le pasó factura en la red al futbolista al enterarse que asiste a fiestas clandestinas.

Matías Defederico en una fiesta clandestina

"Feliz Día del Padre a este individuo 'engendrante' que lo que menos hace es cuidar a las nenas un día antes que las ve y con una hija que tuvo problemas respiratorios. Igual que el día que las tenía que ir a buscar al colegio pero no se podía levantar por la jodita. Cómo caen mensajes eh, de cuarta", escribió junto a una foto donde se lo ve en un concurrido evento nocturno.