Jujuy Jiménez le cruzó un fuerte revés al Pelado López y el conductor respondió contundente

Sofía "Jujuy" Jiménez está atravesando un año muy activo a nivel laboral. Por un lado, está participando en La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch (El Trece). Por otro, se destacó como panelista invitada durante unos días Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

En el programa conducido por Ángel de Brito, Jujuy se había referido en duros términos a su relación con el Pelado López. “Como yo tenía 22 años y él era más grande, me perdí todo un momento de mi vida. No salía, no hacía nada. Era estar todos los sábados tapados hasta la nariz, mirando Netflix".

Este lunes, en diálogo con un móvil de Intrusos (América), el conductor se refirió a las palabras de su ex. “La verdad que en el tiempo que ella dijo esas cosas yo estaba saliendo de una internación, algo grave y algo importante, entonces en este momento yo priorizo la salud y el amor”, comentó.

Y agregó contundente: “La salud la estoy recuperando, y el amor me sobra. Todo lo demás me parece que es irrelevante. La verdad creo que, más allá de este tema puntual, hay como un nivel de no ver lo importante general. Vengo de estar en una clínica internado, hacerme problema por cosas como estas no tiene ningún sentido”.