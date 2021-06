Tomás Méndez reapareció con un nuevo descargo tras ser despedido de C5N y dijo que Cristóbal López se "asustó"

Hace unos días, Tomás Méndez fue desvinculado de la señal de noticias C5N y de Radio 10, del Grupo Indalo, por el escándalo generado desde el programa del periodista cordobés con la presidenta del Pro Patricia Bullrich.

“Nosotros hicimos una parodia de lo que en algún momento hizo Jorge Lanata, donde llevó a 80 periodistas, con el ‘Queremos preguntar’. De hecho, lo pasamos al aire eso, arrancamos el programa y al minuto, minuto y medio, lo mostramos. Eso lo aclaramos ni bien comenzó el programa, dijimos al aire que iban a estar los taxistas de Unidos y Organizados”, dijo Méndez en diálogo con Daniel Tognetti en la AM 530.

Luego, en su descargo aseguró que Cristóbal López se asustó por la situación. ”No voy a hablar de las cuestiones privadas de mi relación con C5N, hay algunas cosas que se comunicaron y no se comunicaron bien que por ahí me perjudican, pero, así y todo, no lo voy a hacer. Mirá si vas a armar un escrache, una estupidez que no tiene parangón y bueno, finalmente, el dueño del canal se asusta y decide rescindir el contrato. La derecha resignificó la parodia que hicimos y mintieron diciendo que era un escrache”, enfatizó Méndez.

Finalmente aseguró: “Esta reacción surge porque Patricia Bullrich pertenece al poder real, y como le pegamos al Poder Real, trajo consecuencias”.

Según consigna Pablo Montagna en LA NACION, Tomás Méndez y su ciclo “ADN” podrían desembarcar en Crónica TV y en Radio Del Plata. Con respeto a los espacios que dejó el periodista cordobés, en el caso de C5N, la gerencia de la emisora informó que el ciclo “Desafío 20.21″, que conduce Pablo Duggan de 21.30 a 23, lunes, martes y jueves, pasará a emitirse de lunes a jueves, ya que “ADN” tenía dos ediciones semanales los miércoles y domingos. De esta manera, desde el próximo domingo 6 de junio, de 20 a 21.30 irá el periodista Juan Amorín con “Conflicto de Intereses”, y en su lugar, los lunes a las 23 irá Julián Guarino con “Recalculando”.