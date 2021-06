En el 2020 se cumplieron tres décadas del enorme y absoluto éxito de la canción "Violeta” de Alcides. El cantante argentino hizo un repaso histórico del tema que lo llevó a la gloria, pero que pocos conocen que estuvo a punto de no grabarse.

Con tan solo escuchar las primeras notas de las trompetas que dan la bienvenida a la canción “Violeta” cualquiera se puede dar cuenta que es un verdadero clásico de varias generaciones.

A los pocos segundos cuando se escucha la voz de Alcides se disparan una serie de imágenes que para cualquiera es el recuerdo de algún festejo, ya sea un casamiento, cumpleaños de 15 o hasta alguna noche de alegría.

Sin dudas, es el efecto que produce “Violeta” en cualquier fiesta. Mientras se festeja, la voz de Alcides es como una especie de euforia para quienes alguna vez bailaron toda la noche. ¿Quién no coreó alguna vez: “No la dejes, no la dejes ir… ¿Por qué? …Te lo digo yo… ¿Quién es?... Violeta, que se va sin decir adiós”?

Son 3 minutos de felicidad que la canción “Violeta” es perfecta para alegrar y convertir cualquier ambiente en algo festivo.

La verdad de “Violeta”

Si bien todos la reconocen, la canción “Violeta” no es de Alcides y te contamos quién fue el primero en descubrirla. El propio

FUENTE: Tvshow

cantante, tras cumplirse 3 décadas de su éxito hizo un repaso para una entrevista con el medio El País.

Parece ser que "Violeta" estuvo a punto de no existir. Durante la entrevista el cantante dijo:

“’Violeta’ iba a estar en mi primer primer disco, pero el productor no me la aceptó”.

Y agregó: “El productor me dijo que estaba muy avanzada para lo que se estaba bailando acá. Era mucha salsa. No le dije nada y lo acepté, pero me quedé con mucha bronca”.

Cabe recordar que recién en 1990 Alcides tuvo su revancha. Fue cuando lo contactaron para participar de una compilación titulada “Majestuoso 2, los reyes del baile”. La idea era que estén Alcides, Ricky Maravilla, Omar Shane y el conjunto Adrián y Los Dados Negros.

Allí Alcides contó que dijo firmemente: “Me pidieron dos temas y les dije que si no grababa ‘Violeta’ no iba a participar. Además no tenía más canciones”. “Al final lo aceptaron por obligación pero nunca me dieron las gracias”.

La verdad, salió a la luz. La canción “Violeta” nació como una versión de otra versión. El tema original se llamaba “Fricote” y perteneció al año 1985.

Fue compuesta por los brasileños Luiz Caldas y Paulinho Camafeu. Caldas fue quien la grabó en portugués con el reconocido ritmo de axé.

A los 2 años Chayanne la tradujo -con la letra que suena hace 30 años y la terminó llevando al terreno de la salsa. Sin embargo, aún tenía un tempo un poco lento y era difícil de bailar.

Cuando Alcides escuchó esa versión que estaba en “Chayanne 87” quiso grabarla, pero para conseguirlo tuvo que adaptarla.

“Me gustaba mucho la letra, pero el ritmo no coincidía con lo que bailaba en Argentina”, contó para El País. “Tenía que ponerle esa pimienta del baile nacional para que tuviera ese son de baile y alegría”.

La canción "Violeta" no es de Alcides pero el propio cantante recuerda que cuando se publicó por primera vez en Argentina fue un éxito inmediato y hasta empezó a traspasar fronteras.

¿Ya sabías que la canción "Violeta" no era de Alcides? Nosotros ya te contamos quién fue el primero en descubrirla pero también quién le dio esa energía especial que hasta el día de hoy sigue vigente.

“La gente me sigue sorprendiendo porque largás el tema y explota como si la hubiera grabado la semana pasada. El tema tiene dos enganches: el arranque y el estribillo, que hacen que la gente se cope” concluyó Alcides, casi sorprendido, aún después de 30 años.