Estos son los estrenos de HBO y HBO GO para junio de 2021

Las opciones de entretenimiento para permanecer en casa se continúan actualizando. El canal HBO y su plataforma streaming HBO GO anunciaron el listado completo de las atractivas propuestas que tiene programado para el mes de junio.

Series

The Shop: Uninterrupte T4 (4/6 22:20 hs)

La nueva serie The Shop conducida por LeBron James y Maverick Carter tendrá conversaciones y debates espontáneos, sin filtro, con algunos de los personajes más importantes del mundo del deporte y el entretenimiento.

Betty T2 (18/6 23 hs.)

Un grupo diverso de mujeres jóvenes navega sus vidas a través del mundo dominado por los hombres del skate en la ciudad de Nueva York.Protagonizada por Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell y Rachelle Vinberg, de la película original de Crystal Moselle Skate Kitchen.





La Muchacha Que Limpia (20/6 23 hs.)

Rosa (Damayanti Quintanar) necesita juntar una importante suma de dinero para operar a su hijo en el extranjero, por ello mantiene dos trabajos: uno en una fábrica de químicos y otro como personal de limpieza en la casa de los Valladares, una de las familias más ricas de la ciudad.



Películas

Tu Me Manques (4/6 22 hs.) Estreno en HBO Mundi



El luto es el impulso de este filme sobre un padre y el novio de su hijo muerto, quien transforma su dolor y desamor en una obra de teatro.

Jóvenes Brujas: Nueva Hermandad (5/6 22 hs.) Estreno en HBO

Continuación del clásico de culto de 1996 “Jóvenes brujas”, sobre cuatro chicas adolescentes que forman un aquelarre de brujas.

Como Perros y Gatos 3: ¡Patas Unidas! (11/06 22 hs.) Estreno en HBO Family

Cuando la Gran Tregua se ve interrumpida, un grupo de inexpertos agentes animales debe restablecer la paz perturbada por un astuto villano.

Antebellum (12/06 22 hs.) Estreno en HBO



Janelle Monáe protagoniza este thriller como una exitosa escritora afroamericana que se ve atrapada en una realidad espeluznante.

Bromista Improvisado (14/06 22hs.) Estreno en HBO Plus



Las estrellas de la serie de TV Impractical Jokers compiten por el ingreso a una fiesta en esta versión fílmica de su desafío de bromas.

Lazos Profundos (18/6 22 hs.) Estreno en HBO Mundi



Una conmovedora comedia sobre la tóxica relación entre dos amigos de toda la vida y los límites, o la falta de estos, de su amistad.

¡Scooby! (19/6 20 hs.) Estreno en HBO



El detective canino más adorable y la pandilla de Misterios S.A. deben enfrentar su mayor desafío e impedir un "perro-apocalípsis".

El Pequeño Detective (25/6 22 hs.) Estreno en HBO Mundi

Adam Brody protagoniza esta comedia en el papel de Abe Applebaum, un investigador inmaduro que acaba de aceptar su primer caso "adulto".

La Hora De Tu Muerte (26/6 22 hs.) Estreno en HBO

Una joven enfermera debe burlar al destino cuando una nueva app que predice la muerte decide que le quedan tan solo tres días de vida.

Especiales

Juan Luis Guerra 4.40 Entre Mar y Palmeras (3/6 22 hs.)

Acompañado por su legendaria banda 440, Guerra se presenta ante las olas del mar y las hermosas palmeras, en ese escenario increíble del Caribe, interpretando un repertorio que combina sus clásicos y sus éxitos recientes. Además, ofrece al público una interpretación intimista de algunos arreglos presentes en su más reciente trabajo audiovisual: Privé.

I’ll be Gone In The Dark (22/6 22 hs.)

El documental en seis episodios aclamado por la crítica se basa en el best seller del mismo nombre se estrenó en junio de 2020 y aborda la investigación de la escritora Michelle McNamara sobre el oscuro mundo del predador violento a quien ella denominó “El Asesino de Golden State”.

Documentales

Revolution Rent (16/6 22 hs.)

Cuenta la historia de Andy Señor Jr. y su travesía por Cuba para dirigir un montaje local del musical “Rent”, ganador de los premios Tony y Pulitzer, el primer espectáculo de Broadway producido en el país por una empresa norteamericana en más de 50 años.