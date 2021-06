El picante comentario de Pampita hacia Marina Calabró: "Que tenga cuidado"

Tras la sorpresiva renuncia de Jorge Rial a TV Nostra, Marina Calabró no ocultó su malestar con la forma en la que se enteró. Al analizar la polémica, fue ahora Pampita quien sorprendió con duras declaraciones contra la ex panelista.

"Estoy dolida porque creo que no nos merecíamos enterarnos dos horas antes de salir al aire por el simple hecho de que no se filtrara. Me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo. Volví a las 22.30 sin laburo en televisión y la verdad es que creo que ni Diego Ramos, ni Ángela Lerena, ni yo nos lo merecíamos de esta manera", había declarado Marina en diálogo con Esto no es Hollywood.

Tras ver el informe que había preparado la producción de Pampita Online, la conductora sentenció: "¿Marina es la chica esa que decía que teníamos poco rating? ¿Que se reía de nosotros todas las semanas? Vamos por la cuarta o quinta temporada, no sé hace cuánto que estamos haciendo este programa. Mirá vos. Viste cuando escupís al cielo capaz te baja con todo".

"Que tenga cuidado por lo que anda diciendo por la vida porque el karma pega muy fuerte. Pero lo lamento, obviamente, cuando un colega se queda sin trabajo es entendible lo difícil de la situación", agregó.

Y cerró: "Si el programa no funciona, capaz dar un paso al costado y volver con otro formato o darle a la gente lo que quiere, me parece válido. Inclusive puede volver con la gente que se quedó sin trabajo, los puede reincorporar".