Pampita confirmó la noticia más esperada: "¡Qué alegría!"

Luego de revelar que había recibido el turno para vacunarse por estar embarazada, Pampita mostró en las redes el momento de la esperada inoculación. "Mañana me vacuno, estoy muy contenta. Me inscribí hoy y me dieron turno para mañana. Hoy salió el empadronamiento a las 8 de la mañana. Me anoté 8.30 y me dieron turno para mañana", detalló la modelo y conductora de 43 años.

El caso de Pampita es como el de muchas otras personas gestantes que, si son mayores de 18 años y viven en la Ciudad de Buenos Aires, tienen prioridad para recibir la vacuna contra el Covis-19.

En este contexto, el sábado al mediodía asistió a la sede seleccionada junto a su marido Roberto García Moritán, quien filmó el feliz momento en el que recibía la dosis. "¿Tenés buena mano, no? No me hagas doler el brazo", le dijo con buena onda al enfermero que le iba a subministrar la vacuna.

Finalmente, miró a cámara y dijo: "¡Ya está, no dolió nada. Qué alegría!", a lo que su pareja acotó: "Muy bien mi amor". "¡Estoy protegida!", expresó mostrando el certificado de vacunación.

Recordemos que la modelo es madre de tres varones, y también tuvo a Blanca, su primera hija, quien falleció cuando tenía seis años. Todos fruto de su relación con el actor chileno. Junto al empresario esperan una niña, para la que aún no tienen definido el nombre.

Hace algunas semanas, Pampita decidió compartir su lado más auténtico y humano durante la espera de su próximo bebé. Lo hizo desde su cuenta de Instagram con dos posteos de sus pies.

En la primera acompañó la imagen con la descripción: "Retención de líquido..". Con la segunda, le adjuntó una empanada hecha emoticon. En ambas se puede observar los pies hinchados de la modelo y conductora, mientras cursa su último mes de embarazo. Un verdadero gesto de solidaridad de parte de la top argentina.