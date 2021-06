La cólera de Cinthia Fernández con el padre de sus hijas: "Es un cínico"

A días del festejo del día del padre en la Argentina, Cinthia Fernández se mostró furiosa en la televisión con la actitud que adoptó Matías Defederico, el progenitor de sus pequeñas, y aseguró que "no se las merece". El hombre tuvo una actitud con las niñas y a ella no le gustó para nada. ¿Qué hizo? Se negó a llevar al colegio a las criaturas.

"Yo no sé... ¿qué persona no puede a las siete y media de la mañana? No sé lo que tiene que hacer, si sacarse sangre, vacunarse, no sé", señaló colérica frente a las cámaras. "Cuando me mandó 'no puedo' a la noche, me dio por las pelotas. Me parece una falta de respeto para mis hijas. Hoy ya le cancelé todo. Porque le sobra el tiempo... Es un cínico. Yo hago malabares", agregó y explicó que el exfutbolista estaba en una salida con amigos.

Picante, Ángel de Brito indagó: "El domingo, día del padre, ¿qué vas a hacer?". Al oír la pregunta, la panelista se puso seria y le contestó: "La verdad es que no se las merece. Por lo menos que se hisope, porque después de estar en esa situación... Es una falta de respeto a sus hijas. Le dije '¿no podés por esto?'. ¿Porque no te podés levantar al otro día?".

Charis, Bella y Francesca

Además, Cinthia contó al aire lo que su ex le respondió. "Me pone ‘Martín Baclini está acá’. Martín había ido a comer con dos amigos y no es el padre. Es un tipo que no tiene pelotas. ¡Resigná la joda un día! Además, me dijo ‘Martín va a tu casa’. Martín vino de Miami, se aisló, tuvo covid, se vacunó y tiene anticuerpos. A este cabeza de tacho hay que explicarle. ¡Me saca! ¡Y Martín es más padre que él!"