Viviana Canosa cuestionó a los médicos que luchan contra la pandemia y la sepultaron en las redes

Viviana Canosa volvió a protagonizar un escándalo con respecto a la pandemia. En esta oportunidad, la conductora entrevistó a Matelda Lisdero, integrante del grupo negacionista Médicos por la Verdad.

"Cómo puede ser que el médico llene de más miedo al paciente en lugar de calmarlo", reflexionó Canosa. "Yo creo que es miedo e ignorancia", replicó Lisdero. "A todos mis colegas en la facultad nos enseñaron la medicina de la misma forma y nos enseñaron que cuando no hay más nada que hacer, según la medicina hegemónica oficial, ya no hay más nada que hacer. Lo correcto sería decir ‘yo no tengo más nada para hacer’ o ‘este modelo no tiene nada que ofrecerte’. Hay tantas medicinas como personas en el planeta, los que nos están escuchando se han curado de mil maneras, hasta no haciendo nada, muchas veces", añadió.

"Yo casi no estoy yendo a los médicos", confesó Canosa, a modo de ejemplo de cómo la campaña de miedo al Covid-19 afecta a los cuidados, y disparó: "Yo me pregunto, qué mata más, la célula o el miedo, el pánico".

Luego, aludiendo a uno de los síntomas que revelan el contagio, preguntó: "¿Sabés por qué perdemos el olfato?". Sin esperar la respuesta, señaló: "Perdemos el olfato porque es lo que te permite detectar quiénes son los tuyos".

Recordemos que Médicos por la Verdad es una organización que niega la pandemia de coronaviurs y alienta a sus seguidores a no cumplir con los cuidados sanitarios para evitar el contagio. El grupo, que el fin de semana largo del 25 de Mayo llevó adelante manifestaciones en Rosario para difundir su mensaje, está liderado por el oftalmólogo Mariano Arriaga, quien fue imputado por el delito de instigación del delito por la Justicia local.

Rápidamente, las repercusiones de la entrevista tuvieron su eco en las redes sociales.