Pampita reveló su polémica forma de evaluar en La Academia y generó la reacción de Marcelo Tinelli

Pampita dio que hablar al confesar cómo pone los puntajes a los participantes de La Academia de ShowMatch. La jurado del certamen no siempre tiene en cuenta lo que pensó en una primera instancia. "Capaz tenía pensado un puntaje y según lo que ponga Ángel de Brito, lo modifico", declaró, generando una fuerte polémica por su forma de evaluar a los participantes.

Así lo reveló la propia conductora de Pampita Online en vivo: "Yo no soy un personaje en el programa. Cuando estoy enojada, estoy enojada y cuando estoy contenta, estoy contenta. No hay una pose ni digo ‘hoy me voy a pelear con tal’", comenzó diciendo.

"Ángel de Brito sabe que realmente lo que sucede ahí es todo verdad, es genuino. Cuando uno se enoja es algo que te está pasando, es todo muy transparente lo que pasa en el jurado", agregó.

Por último, dejó en claro que a veces espía la forma de avaluar de su compañero del jurado: "Te da tentación mirar el puntaje que pone el de al lado. Yo miro lo que pone Ángel y capaz tenía pensado un puntaje y según lo que ponga él, lo modifico".

Ante las repercusiones, fue el propio Marcelo Tinelli quien se mostró sorprendido por los dichos de la integrante del jurado. "No entiendo esto. Jamás lo había escuchado. Debe haber un error de interpretación seguro", aseguró desde su cuenta de Twitter.