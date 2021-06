Flor Peña rompió en llanto frente a cámaras en su reencuentro con Karina Gao

Karina Gao tuvo severas complicaciones en su tránsito por el coronavirus mientras estaba embarazada. La cocinera debió ser inducida a un coma y su recuperación le llevó mucho tiempo. Finalmente, el 29 de abril dio a luz a su hijo Teo, quien nació en perfectas condiciones.

Este martes, Gao volvió a reencontrarse con sus compañeros de Flor de equipo (Telefe). “Qué emoción tenerte acá, este virus que no nos deja abrazarnos, pero te daría un abrazote enorme. Todo este equipo, tanto los que estamos delante de cámara como los que están detrás, pensamos tanto en vos, rezamos tanto, queríamos tanto tenerte de vuelta”, enfatizó la conductora Flor Peña.

La chef dio detalles del calvario que inesperadamente le tocó atravesar, y confesó: "Jamás pensé que iba a pasar lo que me pasó, porque todos los días creía que iba a mejorar”.

En un momento del programa, cuando mostraron un compilado sobre la repercusión que tuvo la internación de Gao, hasta llegar al nacimiento de Teo, los integrantes del ciclo rompieron en llanto. “Estamos todas llorando, es el milagro de la vida. Cuando contabas que salió todo cubierto como si él hubiera entendido que tenía que resguardarse ahí porque no estabas pasándola bien...”, expresó Florencia entre lágirmas.

Mientras que Karina completó: “Él se cuidó, luchó, me emociona mucho porque después mandaron a estudiar la placenta y había indicios de infecciones, pero a él no le pasó nada. Nació con mucha paz, está en su mundo y eso me pone muy contenta”.