El reclamo de la hija de Lía Crucet luego de ver un impactante video de su mamá

En las últimas horas, circuló en las redes sociales un pequeño clip de Lía Crucet que dejó en evidencia el deterioro de su salud. La cantante se encuentra recuperándose en su hogar junto a su marido, Tony Salatino, luego de haber sido de alta del neuropsiquiátrico en el que estaba internada en Mar del Plata, padecer neumonía y no recordar a las personas y tras bajar más de 60 kilos.

Hoy, luce totalmente diferente a cómo se la recuerda en su época de oro cuando desfilaba por todos los programas al ritmo de 'La güera Salomé'. "Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando y sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande", expresó la artista en el video que Salatino publicó en su WhatsApp y provocó la indignación de su hija, Karina Crucet.

Al ver las imágenes, la mujer se expresó en sus redes. "No la expongan más. BASTA. Mi mamá ya no puede y no debe trabajar más", señaló y agregó: "¿Hacía falta que el marido publique un video exponiendo a mi mamá así?".

Malena, la nieta de la cantante tropical, también se manifestó en esta misma línea. "No sé por qué no la dejan tranquila. ¡No la pongan más! No la expongan más. Y yo lo publiqué porque ya se paseó por todos lados. ¡Bronca y más bronca!".