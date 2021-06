Karina Jelinek generó polémica al hablar del método con el que espera convertirse en madre

Este sábado, Karina Jelinek estuvo como invitada en el programa PH: Podemos Hablar (Telefe). Allí la modelo volvió a referirse a su deseo de ser madre, y generó polémica al revelar el método con el que aspira a tener un hijo.

“Yo no soy mamá, pero si me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar y una casa... Me encantaría adoptar o alquilar un vientre, ¿Por qué no? Me gustaría tener muchos chicos, seguramente ya se va a dar, estoy en eso”, comentó Jelinek.

Luego agregó: “Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga acá en la Argentina" (dando a entender que la amiga en cuestión sería la encargada de gestar el embarazo). En ese momento, tanto Celina Rucci como María O'Donnell, también presentes en el ciclo se extrañaron ya que no existe legislación en nuestro país para este tipo de modalidad.

Sin entrar en detalles, además Karina confesó por qué no gestaría ella a su bebé. “Por un tema personal”, se limitó a decir. Cuando el conductore Andy Kusnetzoff le preguntó si era una cuestión física o emocional, Jelinek dio una acotada respuesta: “Ambas cosas, que prefiero guardarme por el momento”.

Por su parte, Celina Rucci le preguntó si viviría con su amiga gestante, a lo que la modelo contestó: “Claro que sí, la traigo a mi casa”, respondió Jelinek. “¿Dos madres?", consultó Kusnetzoff. “Puede ser ¿Quién sabe? Claro que sí ¿por qué no? Pueden ser como tres mamás, porque vivo con unas amigas así que todas lo cuidaríamos”, completó Karina.

Finalmente, para no ingresar en un pantano con respecto al tema legal, la invitada aclaró que su abogada, Ana Rosenfeld, la guiará. “Como no sé mucho, me estoy asesorando sobre todo con Ana, pero lo quiero tener acá, y adoptar también. Creo que no es nada malo. Tengo el deseo y creo que no es nada malo traer bebés al mundo, adoptar y armar una buena familia”, enfatizó.