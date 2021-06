Todas las famosas que Nancy Dupláa tuvo en la mira por su relación con Pablo Echarri

Pablo Echarri y Nancy Dupláa tienen una sólida relación hace años, hijos en común y un largo recorrido de amor y compañerismo pero ¿cómo han manejado el tema de los celos?

Pablo Echarri confesó varias veces en entrevistas que tuvo celos viendo a su mujer Nancy Dupláa por la actuación en la ficción con un galán en particular: Gonzalo Heredia.

Los sensuales y calientes besos que se daban en “Socias“ no podían dejar a nadie indiferente. Lógico Pablo. A todos nos pasa.

¿Y a Nancy? Ella confesó en el ciclo de Pampita hace pocos meses que moría de celos al verlo besarse con Celeste Cid en el éxito “Resistiré“.

Pero claro, no fue la única que estuvo en la mira de Nancy Dupláa por ser pareja de la ficción de su marido. La lista, con el historial de veces que hizo de galán Pablo, es extensa.

Foto: Paparazzi

Las mujeres de Pablo Echarri en la ficción que Nancy Dupláa tuvo en la mira

Aunque la lista de las parteners de Pablo Echarri en diversas ficciones es extensa y comprende a mujeres hermosas como Natalia Oreiro, Paola Krum, Celeste Cid, Araceli González, Natalia Verbeke y Leticia Brédice, entre otras, Nancy Dupláa siempre se mostró super relajada con el tema.

Foto: Primicias ya

De hecho, es bastante activa en Instagram y estos días posteó una escena de la novela que hacía estallar el rating de la época Montecristo junto a Paola Krum.

Lo hizo como una fanática más, alabando el talento actoral de Paola y refiriendo que se trataba de “la mejor escena“ que vio en una novela. “Me acuerdo como si fuera hoy...qué actriz Paola Krum. Foto: Ciudad Magazine

Ok. Puede ser que ya pasado el tiempo resulten todos muy amigos pero en el momento en el que se rumorea un romance con una pareja de la ficción ¡no será fácil para los actores!

No obstante, Nancy Dupláa y Pablo Echarri son una pareja que se conoció en Televisión. Por eso saben perfectamente que las chispas que sacan los personajes pueden atravesar la pantalla. Ellos se conocieron en Los Buscas de Siempre y se enamoraron.

Ya con más de una década de relación, la ficción volvió a unirlos en La Leona.

Fue durante esas grabaciones que el actor dijo en una entrevista que no volvería a trabajar con Natalia Oreiro como su galán, para evitar riesgos. No obstante, un año después Nancy Dupláa declaró en una entrevista con Carla Conti que no tendría problemas en que eso ocurriera.

Evidentemente, no todas las mujeres de Pablo en la ficción le dan los mismos celos a Nancy Dupláa. Entre las parejas que tuvo en la mira pueden destacarse algunas por razones diversas. Foto: TN

Natalia Oreiro

Con la actriz, actual esposa del músico Ricardo Mollo, Pablo tuvo una relación en la vida real, más allá de la ficción. Fueron 5 años de relación entre 1993 y 1998.

A partir del distanciamiento en la vida real no trabajaron más juntos. Lo que había entre los dos era fuerte y el público sigue hablando de ellos al día de hoy. Se habían conocido en “Inconquistable Corazón“, una novela en la que también participaban Paola Krum y Pablo Rago. Foto: Teleshow

Celeste Cid

Con Celeste trabajó en “Resistiré“, una novela que rompió todos los parámetros del rating hasta ese momento y que calentó la pantalla del prime time de Telefé allá por el año 2003.

Los personajes tenían una relación sumamente potente y sensual y por ello despertaba los celos de Nancy. Las escenas subidas de tono eran realmente verosímiles. Química pura entre los actores. Foto: YouTube

Ni con Natalia ni con Celeste son amigas, aunque con Natalia es aún más distante la relación. La buena onda profesional subyace pero son dos parteners que en su momento dieron celos a Nancy.

Mucha agua corrió debajo del puente desde entonces pero nunca se sabe.

¿Te daría celos si tu pareja fuera Echarri? ¿Y si fueras Pablo con respecto a Nancy?

Sin dudas actuar amor en pantalla no debe ser fácil para la pareja que queda fuera de escena.