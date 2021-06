Ángel De Brito tantea una inesperada incorporación para LAM

Yanina Latorre se encuentra de vacaciones y Ángel De Brito continúa con la rotación de panelistas para reemplazarla en Los Ángeles de la Mañana. Ahora, el conductor está interesado en sumar a Julieta Puente, la última eliminada de La Academia de Showmatch, a quien le propuso en vivo sumarse al panel del ciclo de chimentos de El Trece.

La periodista brindó un móvil para LAM hablando sobre su salida del programa de Marcelo Tinelli. Pero en los últimos minutos, recibió la inesperada propuesta de De Brito.

"Juli, me quedo sin tiempo pero te quiero invitar a que seas angelita acá en LAM cuando quieras y cuando puedas. Si te animas obviamente, pico tenés", le propuso Ángel a Julieta. "Me animo, me animo. Viste, parecía que no porque estaba calladita detrás de cámara", le respondió con ganas de aceptar la propuesta.

Inmediatamente Sofía Jujuy Jiménez sentenció: "Va a tener que ser después del jueves porque lunes, martes y miércoles vengo yo mi amor". Recordemos que actualmente, quién se encuentra ocupando el lugar de Yanina es Sofía.

Y agregó: "Y yo que flasheaba que Juli era mi amiga", haciendo alusión a la pelea que se generó luego de que Puente afirmara que Jujuy, El Polaco y Charlotte Caniggia "estuvieron más flojos que ella" en el duelo.

Ante los dichos de la expareja de Juan Martin Del Potro, el periodista de espectáculos comentó: "Mirá, la primera amiga en LAM que perdió Jujuy es Juli Puente".

"No, me encanta, se lo re merece", respondió la influencer, y concluyó: "Gracias chicos. Éxitos a todos y a Cinthia (Fernández) la espero en mi cardio".