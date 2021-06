Nacha Guevara abrió su corazón frente a las cámaras y reveló su mayor miedo

Debido a su participación como jurado en el Cantando 2020 y sus rigurosas devoluciones, a Nacha Guevara mucha gente la ve como una mujer fría. Lo cierto es que en la realidad es todo lo contrario y esto quedó demostrado este viernes durante su visita a Es por ahí, programa que se emite por la pantalla de América. La artista abrió su corazón y, frente a las cámaras, habló -entre otras cosas- de su mayor temor.

"Mi miedo es a la pobreza", se sinceró y continuó: "Hay un dicho hindú que dice: ‘Si no sos sano a los 20, próspero a los 40 y sabio a los 60, nunca serás ni sano, ni prospero ni sabio’. Cuando fueron mis 40, fue mi exilio. Todos mis compañeros de esa época se enriquecieron (Susana Giménez, Antonio Gasalla, Carlos Perciavalle), mientras yo corría la liebre por México, España y Brasil. Entonces perdí ese periodo que parece ser importante para establecer esa parte de la vida que es la prosperidad".

"Este trabajo es muy inestable, la gente solo nos ve cuando hacemos algo. Cree que nuestras vidas es un cúmulo de triunfos. La gente no conoce todos los proyectos que no fueron y que quedaron en un cajón. Y esos proyectos a veces son meses o años de no trabajar y de no tener ningún ingreso", expresó.

Acto seguido, hizo énfasis en lo que ocurrió con los artistas en este último período de tiempo por la pandemia. "Nosotros no existimos. No hay sindicatos ni gobierno que haya tenido un gesto con nosotros, salvo SAGAI, que se portó muy bien. Entonces esa inestabilidad constante hace que ese sea mi mayor miedo, nunca saber cómo sigo", manifestó.

Para ejemplificar lo que la enoja en su día a día, señaló al aire: "Yo soy una persona que ante las grandes crisis soy muy tranquila, muy fría, muy ejecutiva, pero a lo mejor si el taxi llega tarde me vuelvo loca. Cualquier cosita que se sale de su eje en el cotidiano me pone loca”.