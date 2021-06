Masterchef Celebrity: la aclaración de Sol Pérez que hizo que el jurado abandone el estudio

Masterchef Celebrity transita su recta final. Anoche, la consigna del certamen culinario de Telefe fue que los participantes se pusieran de acuerdo para cocinar el mismo plato. Sol Pérez fue quien decidió tomar el control para coordinar la tarea.

Incentivó a sus compañeros a cocinar un bife de chorizo con un crocante arriba, pero tuvo algunos problemas a la hora de defender su elección frente al jurado.

Cuando Gastón Dalmau pasó a presentar su plato, Germán Martitegui le hizo algunas preguntas sobre la preparación y Sol salió en defensa de su decisión. "Yo me encargué de la carne, que tiene una costra que no es una costra..., no es una costra dura, tiene que ser blanda", explicó la conductora.

Frente a lo insólito de su planteo, los tres miembros del jurado optaron por bajarse del atril y abandonar el estudio. "¡Vuelvan! Quise decir que tenía que ser como una pasta blanda", intentó explicar Sol.

Con respecto al otro equipo, capitaneado por Claudia Fontán, los resultados fueron bastante malos. Pero al jurado le sorprendió el plato de la Gunda, que era muy superior al resto.

"Hasta ahora probamos dos platos que no tienen nada que ver con el tuyo. Si sos ‘la madre de la endivia’ tendrías que haber transmitido el conocimiento. La tuya está glaseada. Estuviste medio canuta con la información. La caramelizaste con miel y no le dijiste a nadie. Esto es un caos. Tu plato es sabroso porque vos cocinás muy sabroso", le recriminó Martitegui, acusando a la participante de mala compañera.

Recordemos que el certamen culinario de Telefe se llevó el pico de audiencia más alto de la noche con 23,1 puntos.