Marcela Feudale confirmó estar más cerca de su regreso a ShowMatch: el motivo

Marcela Feudale decidió no formar parte del regreso de ShowMatch hasta no estar vacunada contra el coronavirus. La decisión fue tomada por la preocupación que le genera la posibilidad de contagiar a su madre de 84 años.

El pasado 12 de mayo, la histórica locutora anunció los motivos por los que decidió no participar del ciclo. "Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia del coronavirus me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá", había declarado.

Finalmente, Feudale recibió la primera dosis de la Sputnik. En su cuenta de Instagram compartió su felicidad. "Así fue ayer. Tenía turno 16:15, pero llegué un poquito antes. Me tocó el puesto 10 que era el vacunatorio 9. ¡Estaba muy emocionada y shockeada después de tanto!", contó la conductora radial.

"El maravilloso salteño que me atendió y que ven en el video que sigue a la primera foto me contuvo y me mimó. A las 16:05, antes de mi turno, ya me habían vacunado. Fue todo rápido y organizado. Allí en el club de mis amores, River... “obveoooo” @sputnik_vaccine", escribió en la red social.

En diálogo con Teleshow, expresó su alegría y aseguró que podría arrancar en ShowMatch en 21 días aproximadamente, cuando le haga efecto la primera dosis. "Ayer estuve ansiosa, hoy me duele todo, jajaja", expresó.

Recordemos que esta es la primera temporada que Feudale no forma parte del histórico programa que conduce Marcelo Tinelli desde 1992, cuando el conductor debutó con el exitoso ciclo de Telefe, VideoMatch.