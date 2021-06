ShowMatch lanzó un casting para niños y fulminaron a Marcelo Tinelli en la red

En lo que parece un eslabón más en la cadena de eventos desafortunados en la nueva temporada de ShowMatch (eltrece), tras una apertura que generó polémica y un descargo de Marcelo Tinelli en tono prepotente, todo eso en medio de un apagón de rating para el que supo ser el programa más popular de la televisón argentina; ahora se suma un particular casting lanzado este martes desde la cuenta oficial de Twitter del ciclo en el que se convoca a un casting para "niños de entre 3 y 12 años que se animen a contar chistes". La convocatoria se realiza a partir de videos que los interesados deberían enviar online.

¡Mandá video! CONVOCATORIA para niños y niñas de entre 3 a 12 años que se animen a contar chistes. Para enviar el video ingresá a https://t.co/pRAT9uFxAR @cuervotinelli @elchatoprada @hoppefede https://t.co/z1qeryHPVG — Showmatch (@ShowMatch) June 1, 2021

La iniciativa no pasó desapercibida en la red y llovieron mensajes con críticas hacia el envío y su líder. "El mejor chiste es esta convocatoria!! Los chicos tienen que estar en el colegio!!! No contando chistes en un programa de tv. Por qué no hacen campaña para que los chicos esten donde tienen que estar?? En las escuelas!!", "Es una joda no? Los chicos no pueden tener clases presenciales pero sí pueden asistir a un programa de tv?! Uds deberían hacer una CONVOCATORIA pero para que los chicos regresen A LAS AULAS, no a un canal de tv", "A lo que hemos llegado, colegios no, educación no, pero para el programa de este bolu.. si @cuervotinelli ya pasó tu momento, retirate con dignidad y hacele un favor a la televisión y a los argentinos"; fueron algunos de los comentarios de los indignados usuarios.

Más allá de la polémica por la restricción de las clases presenciales, varios comentarios apuntaron directamente a los protocolos sanitarios. "Esto es una broma de muy mal gusto, muchas familias haciendo malabares para trabajar mientras sus hijos hacen clases por zoom y @showmatch hace una convocatoria abierta a sus estudios los cuales no usan ni siquiera barbijo! son de terror", "Raro en pandemia".

Habrá que ver si luego de la catarata de tuits adversos hacia la iniciativa desde la producción de ShowMatch deciden seguir adelante con el casting infantil.