Le preguntaron a Ángel de Brito por qué no habla de su vida privada y su respuesta fue tajante

Ángel De Brito es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos del país. A pesar de que día a día en Los ángeles de la mañana (El Trece), el conductor revela los detalles más íntimos de los famosos, el público poco sabe de su vida privada.

En interacción con sus seguidores, el líder de LAM se dispuso a responder consultas como lo hace de manera frecuente. “Por qué no hablas de tu vida privada?”, consultó un usuario.

Frente a la pregunta, Ángel respondió de manera tajante a través de cuatro puntos: “Porque no trabajo de mediático. Porque soy cholulo. Porque nadie de mi gente quiere ser famosa. Porque no tengo necesidad".

Recordemos que el año pasado, durante el breve paso que tuvo por la pantalla el ciclo Mujeres de El Trece, el conductor también se había referido a su vida íntima. En esa oportunidad, Florencia de la V le consultó al invitado sobre una revista que le quería realizar una nota: “¿Por qué solo les dijiste que sí para hablar de trabajo?”.

“Porque no siento que me sume nada y siempre fui muy reservado, desde chico. Vos conocés perfecto mi vida porque hace muchos años que nos conocemos. No tengo nada que ocultar pero no tengo nada que promocionar de mi vida real. Me gusta hablar de laburo”, aseguró De Brito en aquella oportunidad.

Finalmente reflexionó: “Entiendo todas las contradicciones que genera que haga un programa hablando de mucha gente. Pero no es que hablamos de todos, hablamos de un catálogo de gente. A ver, nunca la perseguimos a María Julia Oliván por un tema personal”.