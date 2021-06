El posteo clave de Marcelo Tinelli que sugiere la vuelta de Guillermina Valdes a ShowMatch

El paso de Guillermina Valdes como reemplazante de Ángel de Brito en el jurado de La Academia en ShowMatch (El Trece) tuvo alta repercusión, a punto tal que la pareja de Marcelo Tinelli suna fuerte para suplantar a Pampita, quien en algunas semanas entrará en licencia por maternidad.

Conocedor del juego mediático, el conductor hizo un posteo en sus hisotorias de Instagram este martes en la tarde con la imagen de los cuatro integrantes estables del jurado, junto a la modelo y empresaria. “¿Vuelven los 5?”, se preguntó Tinelli junto a la postal en la que Guillermina aparece junto a Hernán Piquín, Jimena Barón, Pampita y Ángel de Brito.

Recordemos que cuando en La Previa de la Academia (Ciudad Magazine) la preguntaron a Valdes si volvería al jurado, ella respondió: “No sé, yo vine a reemplazar a Ángel. Yo vivo momento a momento. Capaz que cuando va a parir Carolina yo estoy haciendo otra cosa. No sabemos, viste que la vida...”, enfatizó en esa oportunidad Guillermina.

A la vez que agregó: “No quiero decir nada. Yo estoy muy cómoda así. Vine, la pasé bien, traté de ser lo más justa posible porque soy jurado y estoy reemplazando a mi compañero Ángel, que siempre me está tirando un dardito. Este nunca fue mi espacio, entonces, yo ando por la vida sin pensar que estoy con Marce. Acá no sentí una responsabilidad mayor. Incluso estuve en Genios. Pero se manejaba otra energía, eran chicos del interior, que venían con sus sueños, con sus familias”.