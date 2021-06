Conocida exmodelo destruyó a Diego Brancatelli y le planteó un particular desafío

Tras el debut de Débora Plager en La Academia surgieron todo tipo de comentarios. Una de las que opinó fue la exmodelo Anamá Ferreira, quien sentenció: "Al fin encontré a alguien que baila peor que yo".

Por su parte, Diego Brancatelli, compañero de Plager en Intratables (América), salió a defender a la periodista y arrmetió contra la brasileña. "Ella habla peor que todos. Anamá Ferreira primero que aprenda a hablar y después que hable de quién baila mejor o peor. Anamá Ferreira... impresentable. Un mamarracho. Todo lo que dijo es de más. No me gusta, parece el 4 de la Selección de Brasil", expresó enojado.

Ferreira no se quedó callada y respondió categórica: "¿Así que @diegobranca dijo que soy impresentable y que me parezco al 4 de Brasil? Juro que me enorgullece y te desafío a que caminemos tres cuadras juntos a ver a quien el pueblo le pasa factura. La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel. ¿Y vos ?", escribió la exmodelo junto al emoji de un sobre.

Luego agregó: "No te voy a denunciar por maltrato @diegobranca. Ya bastante tenés con no poder caminar tranquilo por la calle. Lo que si te pediría es que no te refieras más a nadie así, porque hay gente a la que quizás puedas seguir haciéndole daño. Bah, como hiciste toda tu vida. Tu diferencia con la mía @diegobranca no es el País de origen. Es que yo nací para construir y vos para destruir. Esa es la única grieta".