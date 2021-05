Pulo Vilouta hizo un duro comentario sobre las adicciones y Andrea Rincón salió al cruce: "No está bueno lo que decís"

Este sábado en PH: Podemos Hablar (Telefe), hubo un tenso cruce entre Paulo Vilouta y Andrea Rincón, mientras ambos abordaron el tema de las adicciones.

“Digamos una cosa, no todo el mundo sale, las chicas han hecho un proceso que es muy difícil”, expresó el periodista haciendo referencia tanto a Rincón como a otra invitada presente, Sofía Gala.

Notoriamente en disidencia, Rincón retrucó: “No está bueno lo que decís. Todo el mundo puede salir. No es fácil, pero todo el mundo puede salir. Es contraproducente lo que estás diciendo, porque hay muchas personas que están viendo del otro lado y que piensan que no pueden, y están como estábamos Sofía y yo hace un tiempo atrás, muertas de miedo pensando que no. Me parece que el mensaje que nosotros como comunicadores sociales tenemos que dar, es el de decirle a la gente que sí puede salir, que todos pueden”.

Intentando mediar, Sofía enfatizó: “Cada uno tiene su punto de vista y es un tema complejo. Yo me considero una adicta y creo que lo voy a ser toda la vida. Está buenísimo que eduques y que des tu idea, pero me pasa algo con eso de que ‘como comunicadores sociales hay que decir’. Cada uno dice y piensa lo que se le canta”.

Luego Rincón se dirigió directamente a Vilouta y le dijo: “Yo doy charlas en centros de rehabilitación a adictos y familiares de adictos. Te voy a pedir que por favor, como adicta, que le digas a los que lo son que sí pueden salir. Que el mensaje que expreses es que sí se puede”.

Finalmente, Vilouta reconoció: “Yo respeto lo que decís, porque pasaste por algo que yo no pasé. Vos lo pasaste y Sofía lo pasó, pero tal vez hay gente viendo, que no es adicta, y que piensa ‘bueno, no es tan jodido esto porque entro y salgo’”, explicó. “Es que no estamos diciendo esto, estamos diciendo lo mucho que nos costó salir”, concluyó la actriz.