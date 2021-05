¿Asesinato? El FBI desclasifica los archivo sobre la muerte de Kurt Cobain

El FBI siempre se interesó por la vida íntima de algunas estrellas de la música. Una práctica de vigilancia y control que la principal agencia de investigación criminal de EE.UU. mantuvo desde hace décadas. Artistas como John Lennon, Jim Morrison, Pete Seeger y Billie Holiday fueron puestos bajo vigilancia para investigar cada uno de sus pasos, teniendo en cuenta que podían representar un posible peligro para los "valores" del país.

El mes pasado, el FBI desclasificó los archivos secreto en torno al suicidio en 1994 de Kurt Cobain, líder de Nirvana. Un documento de diez páginas al que tuvo acceso la revista Rolling Stone, y que incluye la respuesta de la oficina de investigación a diversos mensajes y teorías conspirativas.

Según la revista, el archivo tiene como eje dos cartas enviadas al FBI instando a la oficina a investigar la muerte del músico como un asesinato y no como un suicidio.

"A millones de fans de todo el mundo les gustaría que las inconsistencias que rodean su muerte se aclaren de una vez por todas", dice una de las misivas que data de septiembre de 2003, que cita a su vez el documental Kurt & Courtney del director Nick Broomfield como parte de sus argumentos.

Crédito Imagen: Redferns

La otra carta, con fecha de 2007, señala: "Los policías que se hicieron cargo del caso nunca fueron muy serios en investigarlo como un asesinato pero desde el principio insistieron en que se trataba de un suicidio. Esto me molesta más porque su asesino todavía está ahí fuera". Además, aclara que "no había huellas en la pistola con la que supuestamente se disparó“ y que en la nota de suicidio de Cobain "no mencionó nada sobre el deseo de morir, excepto la parte que tiene otra letra y parece haber sido añadido al final".

Las respuestas del FBI a las cartas son casi idénticas. "Apreciamos su preocupación de que el Sr. Cobain pudo haber sido víctima de un homicidio. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones de homicidio generalmente se encuentran dentro de la jurisdicción de las autoridades estatales o locales. No podemos identificar ninguna violación de la ley federal dentro de la jurisdicción de investigación".

Según publicó Rolling Stone, la parte más sorprendente del archivo es un fax de enero de 1997 enviado a las oficinas del FBI de Los Angeles y Washington DC por parte de Cosgrove / Meurer Productions, la compañía a cargo del popular programa de televisión Misterios sin resolver, solicitando información para un capítulo especial sobre la muerte del artista por "encontrar una serie de inconsistencias, incluidas dudas sobre la presunta nota de suicidio, que en verdad sería una carta de retiro de la música de Cobain para sus fanáticos".