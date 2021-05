Paulo Vilouta destrozó sin filtro a Julia Mengolini y contó detalles de su renuncia a Intratables

Paulo Vilouta habló de su trabajo en Intratables, ciclo de América del cual participa. Sin embargo, hizo hincapié en una de sus compañeras con la que no tenía una muy buena relación: Julia Mengolini.

En diálogo con Ulises Jaitt en su programa El Show del Espectáculo, por FM Urbana, Vilouta fue categórico cuando el conductor le preguntó cuál fue el peor compañero o compañera de Intratables que tuvo. Sin dudar, el panelista respondió: "Yo no me llevé muy bien con Mengolini, que no comparto nada", dijo el periodista. Y recordó las últimas declaraciones de su colega que causaron una fuerte polémica: "Ahora eso que dijo de las drogas, tampoco sabía jugar", expresó.

"¿Entonces Mengolini fue tu peor compañera?”, le repreguntó Jaitt. "Sí, no me gusta, es extraña hasta en sus comentarios. Y cuando estaba con nosotros, una vez discutimos y no sé qué fue lo que no interpretó y defendía a la corrupción, entonces no me cae. No me gusta el perfil que tiene porque me parece rebuscado, en esto es blanco o negro, no hay tanta historia", comentó.

Recordemos que el 18 de marzo de 2016, Mengolini renunció al programa de América. La periodista dio un paso al costado en el ciclo conducido en ese momento por Santiago del Moro tras tener un fuerte cruce con sus compañeros luego de afirmar que a pesar de los videos de La Rosadita, "la corrupción no quita lo bueno del proyecto político".

Más tarde, en su cuenta de Facebook, publicó una carta abierta en la que explicó sus dichos: "Jamás justifiqué ni justificaría la corrupción". Y amplió: "Cuando Andahazi dijo 'ese video es el Kirchnerismo' repliqué que eso me parecía un reduccionismo y que la corrupción del Kirchnerismo- que existió - no quitaba sus logros, que vaya que existieron".

Además, criticó la actuación de los panelistas: "Algunos compañeros, no sé si en el afán de buscar protagonismo o rating, me hicieron tan falaz y ridícula acusación. Compañeros con escasísima autoridad moral para hablar de corrupción (hay historias más que espeluznantes para contar de varios de ellos)".