El anuncio más esperado: uno a uno los nominados a los Premios Gardel 2021

Si bien la fecha exacta de la entrega de los Premios Gardel 2021 aún no se ha dado a conocer, hoy La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) comunicó, a través de redes sociales, a los nominados a los galardones que distinguen lo mejor de la música argentina.

Tal como se ha hecho en ediciones anteriores, el anuncio se llevó a cabo en distintas regiones del país, por medio de 16 periodistas y locutores ubicados en La Quiaca, Bariloche, San Juan, Puerto Iguazú, Rosario, Mendoza, Córdoba, Salta, Buenos Aires y Lago Argentino. Desde nuestra provincia fue Paula Monteagudo quien comunicó algunas categorías.

La ceremonia será en junio y en modalidad virtual, al igual que en el 2020, debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19. A continuación, uno a uno los nominados.

MEJOR ÁLBUM DE REGGAE / SKA

El presente que soñamos dub – Kameleba, Don Camel

Continentes - La estafa Dub

MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE CUARTETO

Un Sueño Hecho Realidad - Walter Salinas

Música en cuarentena - Luis Sebastián

Aprender a volar - Magui Olave

MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE CUARTETO

Mundo Streaming - Q'Lokura

Desde El Encierro - Sabroso

El mismo aire - La Konga

MEJOR ÁLBUM / CANCIÓN DE MÚSICA URBANA / TRAP

High Remix - Maria Becerra feat. Tini & Lola Indigo

Una Niña Inútil - Cazzu

Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36 - Bizarrap, Nathy Peluso

Colocao - Nicki Nicole

Mamichula - Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool

MEJOR COLABORACIÓN DE MÚSICA URBANA / TRAP

Verte - Nicki Nicole feat. Dread Mar I & Bizarrap

Goteo (Remix) - Duki feat. Ronny J, Pablo Chill-E, Capo Plaza, C.R.O, Asan

Mamichula - Trueno con Nicki Nicole feat. Bizarrap, Taiu y Tatool

MEJOR ÁLBUM ARTISTA POP

Mi Primer Día Triste - Zoe Gotusso

Libra - Lali

Tini Tini Tini - Tini

MEJOR ÁLBUM GRUPO POP

El reflejo - Rayos Láser

Paranoia Pop - Bandalos Chinos

Tándem - Mavi Díaz y Germán Dominicé

MEJOR ÁLBUM BANDA DE SONIDO CINE / TELEVISIÓN

Vilas (Serás Lo Que Debas Ser, O no Serás Nada) (Original Motion Picture Soundtrack) - Vandera

The Last of Us Part II - Gustavo Santaolalla

Notas de Paso 4 - Ernesto Snajer

MEJOR ÁLBUM EN VIVO

En Vivo Teatro Gran Rex - Rodrigo Tapari

Mujeres Argentinas, 50 años (En Vivo en el CCK) - La Bruja Salguero, Facundo Ramírez

Foro sol - Los Auténticos Decadentes

MEJOR ÁLBUM ARTISTA ROMÁNTICO MELÓDICO

Desierto - Germán Barceló

Tal como soy - Dany Vila

60 Años Con la Música ¡Gracias! - Dany Marti

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL - FUSIÓN - WORLD MUSIC

Latineses - La Orquestong

Solo Piano: Reflexiones - Lito Vitale

Hikkikomori - La Chicana

MEJOR ÁLBUM POP ALTERNATIVO

Existo - Sol Pereyra

Otro Lado - Rosario Ortega

Calambre - Nathy Peluso

MEJOR ÁLBUM MÚSICA ELECTRÓNICA

Pleasures - Mo.NA

Venus - Mistol Team

Reworked - Willy Crook

MEJOR ÁLBUM DE ROCK PESADO / PUNK

Sr. Punk - Mal Momento

Librarse y Existir - Tano Romano

Carne, tierras y sangre - Pilsen

MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE FOLKLORE

Abrazo - Luciana Jury

Eterna risa - Bruno Arias

Veinteveinte - Suna Rocha

MEJOR ÁLBUM GRUPO DE FOLKLORE

Tierra Mía - Los Tekis

Desde Adentro - Los del Portezuelo

Ahyre - Ahyre

INGENIERÍA EN GRABACIÓN

La Conquista del Espacio - Gustavo Borner, Phil Levine, Justin Moshkevich, Diego Olivero

Caligaris sinfónico - Pablo Chapur

Como La Cigarra - Facundo Rodriguez

MEJOR DISEÑO DE PORTADA

Criptograma - Diseñador/es: Valentín López López y Lisandro Aristimuño

Una Niña Inútil - Diseñador/es: Segundo Paladino

Calambre - Diseñador/es: Albert Romagosa

MEJOR VIDEO CLIP LARGO

Niguiri Sessions - Director/es videoclip: Niko Sedano

Placer - Director/es videoclip: Emiliano Romero

Almendra I - 50 Años - Director/es videoclip: Diego Latorre

MEJOR ÁLBUM INFANTIL

La Tarara - Canciones Tradicionales - Mariana Baggio & Martin Telechanski

Topa, Una Navidad Especial - Diego Topa

El Reino del Revés - Elena Roger, Escalandrum

MEJOR ÁLBUM CANCIÓN DE AUTOR

Basta de música - Martín Buscaglia

Reset - Celli

Criptograma - Lisandro Aristimuño

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ

Sin Tiempo - Leo Genovese, Mariano Otero, Sergio Verdinelli

Malosetti & la Colonia - Javier Malosettij

Apalap! - Oscar Giunta Supertrío!

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA

Territorios - Paisaje Latinoamericano en el Piano - Fernanda Morello

Villa-Lobos - Daniela Salinas

Debussy preludios para piano - Haydeé Schvartz

MEJOR ÁLBUM CONCEPTUAL

Una Niña Inútil - Cazzu

Oasis - Melingo

Ya no mires atrás - Luis Alberto Spinetta

Como La Cigarra - Elena Roger feat. Escalandrum

MEJOR ÁLBUM DE FOLKLORE ALTERNATIVO

Parte de Mí - Soledad

Triángula - Triángula

Renacer - Nahuel Pennisi

MEJOR ÁLBUM DE CHAMAMÉ

Con ritmo y alegría - Milagrito Gómez y su conjunto

Mujer de Chamamé - Marcia Müller

Hielo Azul Tierra Roja - Chango Spasiuk - Per Einar Watle

MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE ROCK

Guerras (Un viaje en el tiempo) - Ciro y Los Persas

Errores Coleccionables - Sol Bassa

La Conquista del Espacio - Fito Paez

MEJOR ÁLBUM GRUPO DE ROCK

2020 - Las Pastillas del Abuelo

Es así - Las Pelotas

El Último Abrazo Analógico - Todo Aparenta Normal

MEJOR ÁLBUM ROCK ALTERNATIVO

Ubicación en tiempo real - Barbi Recanati

Los Años Futuros - 1915

Lapsus - Zero Kill

GRABACIÓN DEL AÑO

Como la cigarra - Intérprete: Elena Roger feat. Escalandrum / Productores: Horacio Sarria, Mariano Uccello, Mercedes Otero / Ingeniero: Facundo Rodriguez

Me enamoré de ti - Intérprete: Luciano Pereyra feat. Lang Lang / Productor: Luciano Pereyra / Ingeniero: Darío Pacheco

Buenos Aires - Intérprete: Nathy Peluso / Productor: Rafa Arcaute / Ingenieros: Mariano López, Rafa Arcaute, Didi Gutman, Maddox Chhim, Felipe Tichauer

PRODUCTOR DEL AÑO

Ahyre - Productor/es: Ahyre

Calambre - Productor/es: Rafa Arcaute

La Conquista del Espacio - Productor/es: Fito Paez, Diego Olivero, Gustavo Borner

MEJOR ÁLBUM ARTISTA TROPICAL

Otra Vez, Dando Clase - Román El Original

El Último Romántico - Daniel Cardozo

Es Lo Que Hay - El Dipy

MEJOR ÁLBUM GRUPO TROPICAL

Seguimos - Amar Azul

Sesiones Musikeras - Mala Fama

De Buenos Aires para el Mundo - Los Ángeles Azules

MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE TANGO

Génesis - Carolina Minella

La bella indiferencia - Mariana Mazú

Tango - Cristian Palacios

MEJOR ÁLBUM DE ORQUESTA Y/O GRUPO DE TANGO Y/O INSTRUMENTAL

Reinventango - Tanghetto

Cruces Urbanos Vol. 2 - Quinteto Negro La Boca

Tango Improvisado - José Colángelo y Franco Luciani

MEJOR COLECCIÓN DE CATÁLOGO

Agujero Interior - Virus

Piazzolla - Buenos Aires 8

Santaolalla (Remasterizado 2020) - Gustavo Santaolalla

MEJOR NUEVO ARTISTA

Atrevido - Trueno

Mi Primer Día Triste - Zoe Gotusso

Calambre - Nathy Peluso

MEJOR CANCIÓN DE DUETO / COLABORACIÓN

Gente en la Calle - Fito Paez feat. Lali

Un Beso En Madrid - Tini feat. Alejandro Sanz

Como La Cigarra - Elena Roger feat. Escalandrum

CANCIÓN DEL AÑO

Babasónicos - Suficiente

Tini feat. Khea - Ella dice

Abel Pintos - Piedra libre

Bizarrap, Nathy Peluso - Bizarrap Music Sessions Vol. 36

Lali feat. Cazzu - Ladrón

Fito Paez - La canción de las bestias

Nicki Nicole - Colocao

Diego Torres, Macaco, Jorge Villamizar feat. Catalina García - Amanece

Los Autenticos Decadentes - Juntos para siempre

Barbi Recanati - Que no

MEJOR VIDEOCLIP CORTO

Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol. 36 - Director/es videoclip: Bizarrap

Ciudad Extraña - Director/es videoclip: Augusto González Polo, Ernesto Meier

Todo Esto - Director/es videoclip: Bruno Adamovsky

ÁLBUM DEL AÑO

Nathy Peluso - Calambre

Luis Alberto Spinetta - Ya no mires atrás

Fito Paez - La Conquista del Espacio