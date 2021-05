Eduardo Feinmann sobre Alberto Fernández: "Me sorprendió el cinismo"

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, Eduardo Feinmann se refirió al discurso de hoy de Alberto Fernández. "Un poquitín antiguo, de la década del 70. Le hablaba a Cristina Fernández de Kirchner. Dio una definición sobre la deuda", señaló el conductor de LN+.

"A mí me sorprendió el grado de cinismo", remarcó frente a las cámaras y continuó: "Con todo el respeto... cinismo, cuando uno busca en el diccionario, la primera acepción es que actúa con falsedad o desvergüenza, descarada. Impúdico, procaz. A mí me sorprendió parte de lo que contó de la pandemia, refiriéndose a la cantidad de argentinos que habían perdido empleos y empresas que se cerraron. No fue por la pandemia, fue por la cuarentena eterna".

Y sumó: "El mundo tuvo pandemia, sí, obvio. El bicho circuló por todo el planeta. No todos los países hicieron lo que hizo la Argentina: encerrar a su gente, destruir vidas, dineros, futuros de millones y millones de personas, teniéndolos encerrados durante meses y meses".

"Ahora se dieron cuenta de que ese no era el camino. ¿Por qué no se dieron cuenta el año pasado? No, aquellos que decíamos: ‘Señores, ojo que van a matar a mucha gente’. La gente no se muere solo por el bicho jodido, sino porque perdieron el poco dinero que tenían, perdieron su fortuna, terminaron con sus comercios, pymes, familias enteras", remarcó.

Al aire, también se detuvo a analizar que, según Fernández, "los argentinos la están pasando mal por culpa de la pandemia". Con respecto a esto, disparó: "Claro, Presidente, hay un 40% de pobres, si a usted no le importó un 10% más de pobres el año pasado, cuando dijo que no le importaba un 10% más de pobres. Ahora habla del 40% más de pobres que la están pasando mal por culpa de la pandemia. No, es por culpa de la cuarentena”.