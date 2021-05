Denise Dumas tomó partido frente a las cámaras y casi quiebra en llanto

Días atrás, un video que José María Listorti filmó junto a su mujer, Mónica González, desató un gran revuelo mediático. En las imágenes el humorista silencia los comentarios de ella con el ruido de una licuadora. Julieta Díaz fue una de las primeras en salir a repudiar este accionar y comentó en la publicación: "Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo".

Además, la actriz le dejó un mensaje a Mónica. "A su compañera: hermana acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar".

Si bien Listorti prefirió llamarse a silencio y adoptar un perfil bajo, en la última emisión de Hay que ver, el programa que conduce junto a Denise Dumas, su compañera salió a apoyarlo. Fue luego de una entrevista a Lolo Rossi, quien será la jefa de coaches de La Academia, el nuevo formato que ShowMatch presentará en la pantalla de eltrece.

"Jose, te re banco, te quiero decir eso, por lo que pasó con la licuadora", expresó la coreógrafa dándole pie a la modelo para dar su opinión. "Ya que lo dijiste, yo estuve respetando la decisión de Josema de no hablar. Yo hablo como amiga de hace más de 15 años, compañera de hace muchísimos años; y lo banco a muerte como persona, como marido, como amigo, como hijo, como todo", señaló Dumas.

"Lo amo con toda mi alma y no hablé de esto y no salí a defenderlo porque no quiso", agregó. "Estoy por llorar y me enoja un montón. Lo hubiera defendido, pero él prefirió el perfil bajo. Y a Moni le digo que la banco a muerte y que son una de las parejas más lindas que conocí en mi vida", concluyó frente a las cámaras.