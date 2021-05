Cinthia Fernández salió con los tapones de punta y le respondió a Romina Malaspina

Luego de que esta mañana expusiera en LAM la catarata de insultos que Romina Malaspina le envió por WhatsApp, Cinthia Fernández salió con los tapones de punta a responderle. La bailarina no le dejó pasar ninguna palabra y fiel a su estilo le hizo frente a todo.

"Vas a morir en un programa de chimentos hablando de los demás. Hasta ahí llegás. Qué papelón como terminó tu carrera", fue una de las tantas agresiones que la flamante cantante le dijo por mensaje a la angelita.

Sorprendida por los agravios, Fernández fue punto por punto. "Fui una cornuda varias veces, pero en tal caso, la falla no fue mía, sino del otro. En última instancia, soy la víctima, así que, atacar por ahí bastante flojo de argumentos. Tendrías que ajustar las tuercas, además de la redacción", disparó.

Y continuó: "En otro punto en donde me dijo envidiosa… la palabra envidiosa denota un poco de inseguridad, algo que seguro sentís, porque con 26 años tenés más puntos que una manta de crochet". Acto seguido, añadió: "Con esa edad te hiciste toda nueva, en cambio yo, tengo 33 años, tres pibas y estoy re buena. Yo no soy la insegura".

Malaspina tildó al programa de un conventillo low cost, frente a esto, la panelista expresó: "Yo te recuerdo, ´Norma Aleandro´, que no te egresaste del teatro San Martín”, aseveró. Y en esa dirección añadió: “Te quiero decir que saliste de Gran Hermano (América y Telefe), como yo. Tuviste quilombos low cost como yo: te agarraste a trompadas con una compañera de Chile y hasta le birlaste un novio a alguien en el reality. Así que, estaríamos digamos al mismo nivel".

Por último, habló de los ingresos dudosos de la cantante. "¿A mí me decís mantenida?", se preguntó y puntualizó: "A mí me encantaría saber cómo hacés para mantenerte, con un sueldo de Canal 26, con ese nivel de vida. Siempre estás en Dubai o paseando en yates". Finalmente, cerró: "Tal vez tiene amigos adinerados que la ayudan cuando le falta guita. Yo me mantengo sola, querida".