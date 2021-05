Más bizarro imposible: Vicky Xipolitakis posó con un vestido de novia hecho de...

Fiel a su estilo desopilante, Vicky Xipolitakis sorprendió este miércoles a su millón y medio de seguidores en Instagram con unas postales absolutamente bizarras. La exparticipante de MasterChef Celebrity poso luciendo un particular vestido de novia ¡hecho con varios rollos de papel higiénico!

En las postales en las que aparece sosteniendo un ramos de flores, Vicky escribió: “¡En esta obra de la vida ser feliz es el papel más importante!”. En la misma imagen, se puede ver una torre de rollos de papel de baño que simulan una torta de boda. La desopilante publicación estuvo destinada a promocionar una marca de rollos de cocina y papel higiénico, sobre los que Xipolitakis destacó su "tamañó súper rendidor y la más alta calidad en el mercado".

En menos de un día, el posteo superó los 45.000 likes y decenas de mensajes celebrando la ocurrencia de Xipolitakis.

También tenemos que recordar que más allá de que el humor juegue un rol fundamental en la vida de la querida mediática argentina, en estos momentos está atravesando un difícil mmomento personal luego de que la Justicia favoreciera a su exesposo. Ella había denunciado a su exmarido por violencia de género, y ahora se determinó que solo deberá cumplir una probation.

“Soy Victoria Xipolitakis, mujer y mamá, víctima de violencia de género. Hoy les quiero contar que el Poder Judicial, porque justicia nunca hubo con nosotros así que no la conozco, nos vuelve a desproteger y nos pone en riesgo. Pero yo no voy a parar hasta conseguir justicia. Hoy peleo por mí y por todas ustedes mujeres víctimas de este sistema patriarcal, machista y corrupto. La justicia de los millonarios, esa es la que hoy estoy viviendo yo. No bajen los brazos, yo tampoco lo voy a hacer. Estamos vivas”, había expresado Xipolitakis a través de su cuenta de Twitter.