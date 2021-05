Los repudiables chistes contra Romina Malaspina que enfurecieron a Jey Mammon

Romina Malaspina volvió a ser noticia esta semana al anunciar que dejaba el periodismo para abocarse de lleno a su carrera como cantante. En este contexto, Jey Mammon se hizo eco de las repercusiones anoche en su programa Los Mammones. "Se percibe cantante y lanzó su tema que se llama ‘Color’. Perdón, Tini (Stoessel), eh... ¿Tenemos el video? A ver...", dijo el conductor, dando lugar a la emisión de un fragmento de unos pocos segundos del videoclip.

"Canta bien te digo. Me gusta lo que hace. ¡Aplausos a Romina!", comentó Jey, secundado por sus panelistas. "¡Es una bomba! ¡Que haga lo que quiera!", la incentivó Silvina Escudero.

Luego, el conductor empezó a leer los chistes que había elaborado su producción. "Romina agradeció a Canal 26 y aseguró que con la música se siente tan en pelotas como cuando conducía el noticiero", comentó Mammon, incómodo por la broma.

"Aparentemente la idea de la música le llegó porque varios en las redes le dicen que tienen buenos cantos...". La cara de enojo del conductor comenzó a notarse. "No me gusta eso, chicos. ¿No chequean el monólogo?", indagó.

La oportuna intervención de Gabriel Schultz, haciendo una broma sobre la incursión musical de Malaspina pero en un tono más liviano, sirvió para calmar un poco el tenso clima. "Yo (al tema) me lo puse de alarma en el celular para levantarme todas las mañanas: me levantó 10 minutos antes para no escucharlo, y lo apago", comentó.

Fue Mammon quien cerró la ronda de comentarios. "La banco a Romina Malaspina, que en dos días arrancó e hizo un quilombo bárbaro. Hay que invitarla. Que venga con el vestidito de la discordia de aquella vez", propuso, reparando en el atuendo que tiempo atrás había elegido para el noticiero.