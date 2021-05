La inesperada discusión entre Diego Ramos y Ángela Lerena que terminó en un pase de factura personal

José María Listorti y su esposa, Mónica González, generaron una fuerte polémica al subir a las redes un video en el que él evitaba escucharla encendiendo una licuadora. Este miércoles, en TV Nostra, Jorge Rial y sus panelistas analizaron el tema e, inesperadamente, se produjo una fuerte discusión entre sus panelistas.

Todo comenzó cuando Ángela Lerena se refirió al segundo clip que compartió la pareja. "Para salir del estereotipo de que la mujer es una rompe quinotos con el tema del colegio, como si fuera un problema solo de la mujer, y el hombre pone la licuadora para no escucharla, recurren al cliché de que la mujer no quiere escuchar a su marido hablar de fútbol. Está bien, no es para cancelar a nadie, pero a ver si logramos salir de los estereotipos", expresó la periodista.

Y ejemplificó: "A mí, desde los 5 años me dicen torta, lesbiana, machona, que no querría ser mi novio, que las rodillas raspadas... porque me gusta el fútbol", recordó.

"Pero te causó gracia, porque te estabas riendo cuando lo viste, recién", la interrumpió Diego Ramos. Esa intervención terminó despertando una discusión que escaló hasta tocar cuestiones personales. "Me dio gracia que quieran salir de un estereotipo usando otro. No están bien asesorados", se justificó Lerena.

"Entiendo tu postura y tu mirada, pero entiendo también que ciertos estereotipos, cierto aborde irónico y satírico de las cosas funciona para exponer situaciones que estamos viviendo", afirmó el actor.

"El problema es si a vos te molestara. Una vez yo te dije algo que te molestó ¿Lo puedo decir?", reveló Lerena. Y Ramos la corrigió: "Varias cosas. De verdad. Porque cuando hablás en este tono y, con todo el respeto te lo digo, decís ‘Los invito a reflexionar y si no quieren no reflexionen’, me parece que te ponés un poco en ‘maestra Siruela’".

"Lo que te dije fue ‘¡Qué desperdicio!’", indicó la periodista. Y sumó: "Te lo dije en chiste. Vos me dijiste que no te había gustado, y tenías razón, Diego". "Sí, pero me dijiste: ‘Te lo digo como te lo dicen otras chicas’. No te hiciste cargo, eh", refutó el actor. "Bueno, me hago cargo ahora", expresó ella. Y entonces, él explicó: "El chiste fue qué lindo que sos, es un desperdicio que seas gay".

"Después me quedé reflexionando, aprendí, y tenías razón: no está bueno el estereotipo de que el gay es un desperdicio porque no me va a dar bola. No. El gay tiene todo el derecho a hacer lo que él quiera, aunque a mí me moleste que yo nunca le voy a gustar", lanzó Lerena.