Andrea Taboada aseguró que Loly Antoniale está embarazada: ¿qué dijo la expareja de Jorge Rial?

Andrea Taboada dio una información sobre Loly Antoniale, pero todo terminó en una confusión y Ángel de Brito, conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece), desmintió a su panelista.

Taboada fue dosificando la información en modo de enigmático, hasta que sobre el final de LAM aseguró: "La que está embarazada en Miami de seis meses, es Loly Antoniale".

Luego, la inetregrante de LAM detalló: "Es la información que me llega, y me van a llegar unas fotografías también. Tiene que ver con un embarazo de seis meses, que estaría viviendo. En diciembre fue la última vez que posteó, así que estaría entrando al sexto mes".

Pero la primicia pronto se desdibujó cuando Ángel de Brito se contactó con Antoniale para que brinde más detalles de su embarazo. Pero la modelo radicada en Estados Unidos dijo que no está embarazada.

"Me dijo que no está embarazada. Me dijo 'no vas a ser tío'. Le digo estás segura, no tenés ganas, y hasta ahí llegamos. Así que por ahora no está embarazada. Cuando terminemos el programa la voy a llamar y le voy a preguntar todo. Que me mande pruebas", explicó el conductor desestimando así la información de Taboada.

Recordemos que "La Niña Loly" está radicada en Miami. Hasta el momento, no se sabe en qué trabaja ni quién es su pareja. La modelo cordobesa vivió épocas de mucha exposición mediática al vivir una intensa relación sentimental con Jorge Rial.