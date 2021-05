La mujer de Diego Brancatelli contó detalles sobre la salud del periodista

Cecilia Insinga, esposa de Diego Brancatelli, contó detalles de la salud del periodista quien se encuentra internado desde el lunes por la tarde en el Sanatorio de la Trinidad, por una neumonía bilateral producto de su cuadro de coronavirus.

"Estamos remando. Diego está estable, sin necesidad de oxígeno lo cual es bueno. Pero combatir neumonías por Covid-19 lleva tiempo, así que es un proceso de varios días", dijo la periodista de TN a Teleshow sobre la salud del panelista de Intratables.

Antes de su internación él se había aislado para no contagiar a su familia, pero el domingo ella dio positivo y ahora está aislada con sus hijos. "Yo estoy con síntomas muy leves y mis hijos nada. Así que bien por ese lado", agregó.

El periodista había sido diagnosticado con coronavirus el viernes 23 de abril, pero el lunes por la tarde tuvo una complicación y los médicos decidieron internarlo. Al día siguiente, usó las redes sociales para expresarse y contar cómo se sentía.

"No tengo ganas de estar conectado. Es la realidad. Te saca fuerzas, ganas, todo. El no pensar mal me lleva a soñar bien. En ellos tres. En las ganas de compartir todo, absolutamente todo con los chunos y Cecilia Insinga. Tenerlos al alcance de la mano. Abrazarnos. Y esa es mi fuerza hoy". escribió junto con una foto de su mujer y sus hijos.

Sobre su cuadro, explicó: "Estoy internado. Con neumonía bilateral. Llevándola lo mejor posible. Sin aflojar. No pensé, deseé ni hubiese elegido pasar por este momento horrible. Gracias infinitas al Dr. Omar Recchi, al Dr. Roberto Debbag por su compromiso y profesionalismo. A tantos otros doctores que me han monitoreado, como la Dra, Lorena Gauna del Hospital Sanguinetti de Pilar".