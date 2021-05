Tensión en Colombia: del silencio de Shakira a las críticas de Maluma

Continúan las fuertes protestas en Colombia contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque. Y aunque el domingo el presidente decidió retirar la propuesta, el lunes volvieron las manifestaciones en algunas ciudades, acompañadas de diversas campañas en redes sociales y algunos mensajes publicados por artistas y celebridades colombianas.

17 fallecidos y más de 800 heridos, según los datos de la Defensoría del Pueblo, es el balance que dejan siete días de masivas protestas en el país. Tal como ocurrió con las manifestaciones sociales en Chile, Puerto Rico o Estados Unidos, muchos ciudadanos esperan que sus ídolos se pronuncien frente a las demandas o a las hechos de violencia. Pero, el ambiente artístico se divide entre los que se muestran críticos a lo que está sucediendo y los que optan por el silencio.

Uno de los primeros artistas colombianos en manifestarse fue el cantante Maluma, quien el sábado usó sus redes sociales para publicar un escueto mensaje señaló: "¡Mi cambio viene a través del arte!".

Luego, profundizó su mensaje a través de un video en Instagram, donde se explayó en detalle sobre la crisis que atraviesa su país: "De verdad me duele mucho (...) porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, yo realmente no estoy de acuerdo con ella. Sin embargo, me parece una cagada, en todo el sentido de la palabra, cómo los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer y esa no es la forma", señaló."Yo creo que hay maneras de protestar y la mejor manera de hacerlo es de forma pacífica y lo único que estamos haciendo ahí es poner el dedo en la herida y no ayudando", añadió el cantante.

"Así que a toda la gente que salió ayer e hizo sus protestas pacíficamente quiero felicitarlos y aplaudirlos, pero por otro lado, la gente que salió a cometer vandalismo, este es el mensaje claro: lo hicieron mal y no son un ejemplo para el país", concluyó el cantante.

Por su parte, Juanes decidió publicar su opinión en su cuenta de Twitter el día domingo: "Presidente Iván Duque, le pido que escuche y se conecte con el pueblo retirando la reforma tributaria, el país está ardiendo y será peor si no reacciona".

Luego de un lunes con nuevas manifestaciones y represión policial, el músico sumó un nuevo mensaje en los últimos minutos. "Colombia, un llamado a la calma por favor, al sosiego, a deponer la violencia y cuidar la vida. Nos queda siempre la palabra para transformarnos sin destruirnos".

"Lo que está pasando en Colombia es muy grave. ¡Hago un llamado urgente a respetar la vida!", escribió hace minutos Carlos Vives en su cuenta de Twitter.

Luego agregó, "Sé que, como dijo Gabriel García Márquez, somos capaces de los actos más sublimes y de los actos más atroces. Todos podemos ayudar a pasar la página de la barbarie a la sensatez. ¡Es ya! Cada minuto cuenta. Cada vida cuenta. Cada error se multiplica de manera exponencial".

El reggaetonero J Balvin también hizo su denuncia, mencionando a la cadena CNN en su mensaje: "Colombia no puede soportar esto más @CNN. También en mis cuentas de Instagram hay muchos videos de lo que está pasando ahora mismo".

"NECESITAMOS AYUDA INTERNACIONAL !!!! EN MI PAÍS LAS AUTORIDADES ESTÁN ABUSANDO DEL PODER MATANDO PERSONAS INOCENTES QUE ESTÁN MARCHANDO POR NUESTROS DERECHOS !!!!!!! #SOSCOLOMBIA", publicó de forma efusiva la cantante Karol G.

Luego, llamó a la reflexión a los diversos colegas colombianos para que tengan una actitud de denuncia con respecto a lo que está sucediendo en Colombia. "A TODOS MIS COLEGAS COLOMBIANOS, ESTO NO ES POLÍTICA, ESTO ES LA VIDA DE LOS CIUDADANOS DE NUESTRO PAÍS!!! TENEMOS QUE LOGRAR LA ATENCIÓN NECESARIA PARA RECIBIR AYUDA #SOSCOLOMBIA".

En relación a esto, la cantante Shakira, sin lugar a dudas la mayor estrella mundial surgida de Colombia en las últimas décadas, es una de las pocas artistas que no se ha pronunciado aún sobre el tema, generando fuertes críticas en las redes sociales.