El anuncio de Lali Espósito durante su participación en Masterchef Celebrity

Lali Espósito fue una de las grandes invitadas de este lunes en MasterChef Celebrity y brilló con luz propia. Como parte de la promoción de La Voz Argentina, la cantante y actriz pasó por el programa junto a Mau y Ricky Montaner. La idea es que ella por un lado, y los hermanos por otro, apadrinaran a uno de los dos equipos en competencia.

La cantante se sumó al equipo de Gastón Dalmau, Cande Vetrano y Sol Pérez; mientras que los hijos de Ricardo Montaner se asociaron a Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa y Dani “La Chepi”.

Espósito cocinó y se divirtió, hasta se dio el gusto de hacer algunas "trampitas" como "negarles" ingredientes a sus adversarios: "No vengan a robar. Hubieran estado más vivos en el supermercado. Sol, no seas tan buena con los contrincantes". Previamente, había explicado: "Como capitana me veo bien porque ya desde el colegio soy la que votaban como delegada del curso para arreglar los quilombos entre los alumnos y los profesores".

Por supuesto que se trató solo de un juego porque, llegando al final, directamente terminó ayudando al otro equipo y probando los patos de todos. "Por fin llega la parte que me gusta del programa, nos tienen acá a pico seco. Soy muy del picoteo. Pasó un rato largo y yo ya tengo como una ‘hambrecita’".

Tal como lo adelantó, su equipo ganó, y Lali la pasó tan bien que hasta hizo un pedido público: "Que me llamen para MasterChef. Me encanta el programa".