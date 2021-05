Dolli Irigoyen defiende la realización de un polémico plato en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity (Telefe) es el programa con más éxito de rating en la televisión argentina. De todas, formas, el suceso no está exento de polémica ya que la semana pasada, los participantes del reality gastronómico tuvieron que cocinar caracoles vivos, y el episodio desató duras críticas de fundaciones protectoras de los animales y activistas veganos.

En diálogo con el programa radial Por si las moscas (La Once Diez), la reconocida chef Dolli Irigoyen enfatizó: “El caracol se cocina así. ¿Viste que para Carmen Barbieri era una cosa recontra re común? Es una receta muy antigua. Antes, las abuelas juntaban los caracoles del jardín, los ponían en polenta cuatro o cinco días y, después, los hacían. Lo que pasa es que vos no veías que tiraban adentro de una olla un caracol vivo”.

Luego agregó categórica: “Yo soy muy respetuosa de los veganos, vegetarianos, les cocino cuando los tengo como clientes. Pero ellos deben respetar también. Matar una vaca, también la matás. El tema es que se vio ahí. Pero era una comida popular en otros tiempos, es muy común en cualquier casa de un italiano. En Francia vienen gratinados con ajo, perejil y manteca. Y venden las latas del caracol para que lo hagas en tu casa. Siempre hay alguien que se ofende, como cuando Narda Lepes puso la cabeza de chancho. Pero en el interior del país se hace morcilla y se faenan chanchos en el invierno en todos lados. Que no lo vean no quiere decir que no exista”.

Recordemos que el movimiento Voicot, que impulsa el veganismo y lucha por los derechos de los animales, había tildado a la producción del ciclo de “monstruos” por haber colgado la cabeza de un cerdo, tripas y órganos de animales, y hasta un gato de peluche, que fue comparado con uno embalsamado, para uno de los desafíos. “Estamos en la recta final de la vida humana en la tierra. La ciencia anuncia que en el transcurso de nuestra existencia veremos el colapso. Y pese a eso, aparecen programas en la televisión que crean sociedades basura, culturas apáticas y violentas”, enfatizaron en un escrito viralizado a través de la red.