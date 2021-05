Ángel de Brito lanzó una picante amenaza contra Horacio Cabak: "Puedo agarrar mi teléfono y mostrar..."

Este martes, Ángel de Brito se refirió a la medida cautelar que la Justicia le concedió a Horacio Cabak para que no se hable más en los medios sobre su vida privada. En Los Ángeles de la Mañana (El Trece), las panelistas también hablaron de la acción judicial y le dijeron al anfitrión del ciclo: “Está dirigida directamente a vos”, comentó Nancy Duré.

De Brito respondió desde Miami (Estados Unidos), donde viajó para vacunarse contra el Covid-19. “¡Pero si me agradeció públicamente en todos lados!”, comentó el conductor de LAM al referirse a su colega que quedó en el ojo de la tormenta mediática.

“No quiere que se difundan chats, conversaciones y audios, y el único que tiene eso sos vos, así que es para vos la cautelar”, retrucó Duré.

“Pero como no me llegó la cautelar, yo puedo agarrar mi teléfono ahora y mostrar todo, todo y todo. Todavía no me llegó, por lo que el día de hoy puedo mostrar todo. Fernando Burlando me está invitando a que muestre todo”, amenazó Ángel, pero finalmente no compartió ningún audio ni chat.

Luego, cuando Yanina Latorre se refirió a una situación de la vida privada de Cabak que tuvo lugar durante el fin de semana, el líder de LAM continuó: “No sé por qué se demoró tanto en llegar a la cautelar, porque le dio tiempo a todos los programas para decir lo que quieran, y sobre todo, especular. Porque el único que habló con su mujer fui yo”.

Y finalizó picante: “¿Quiere censurar a la prensa? ¿Es como un reconocimiento de que todo lo que contamos es verdad?”.