Roxy Vázquez habló del extraño encuentro que tuvo con Luis Miguel

En medio del gran revuelo que generó la segunda entrega de la serie de Luis Miguel en Netflix, Roxy Vásquez estuvo como invitada al programa que conduce Juana Viale en la pantalla de eltrece e inevitablemente habló del encuentro que tuvo con el Sol de México.

"Lo entrevisté en 2015. Fue muy difícil, fue una experiencia rarísima. Yo era fanática de él, mis jefes no lo sabía y me llamaron para entrevistarlo. Yo estaba de vacaciones y me tuve que ir a México corriendo. Fue muy rara toda la situación, él es exactamente como se ve en la serie", señaló al aire.

Y agregó: "Te piden las preguntas antes. Fue en un lugar alucinante, alejado de todo, cuando entré me pidieron el pasaporte, huellas digitales".

"Él tiene una cosa especial cuando lo ve, genera algo. Estaba re nerviosa yo, básicamente porque era fanática y encima toda la preparación, fue intimidante, me hicieron esperar como tres horas. Yo tenía que preguntarle cosas por una cuestión periodística y era justamente lo que no me dejaban. Pero igual le pregunté, discretamente", contó.

"No lo podía tocar ni sacar fotos, pero yo lo hice igual. Me quisieron sacar una foto con el celular de una asistente, pero yo insistí para que fuera con el mío. Y el me dejó", reconoció.

Para finalizar, sumó: "Después de eso me ofrecieron trabajo en Miami y en México, porque fue una nota muy particular y de hecho fue la última que dio en estos años, porque no da muchas notas".