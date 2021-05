Rating: qué pasó con los números en la gala de eliminación de MasterChef

Este domingo se vivió, en la pantalla de Telefe, una nueva gala de eliminación de la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Quienes estuvieron en la cuerda floja en la semana tuvieron que deslumbrar al exigente jurado con sus preparaciones. Ellos fueron Gastón Dalmau, Georgina Barbarossa, Sol Pérez y Juanse. A estos participantes se le sumaron María O´Donnell, Alex Caniggia y Candela Vetrano, quienes primero se batieron a duelo para intentar zafar de esta instancia por haber obtenido dos o más estrellas en la semana.

La prueba a la que debieron enfrentarse los cocineros no fue fácil: preparar un pastel de tres leches. A lo largo del desafío, quedó confirmado que la repostería no era el gran fuerte de nadie y muchas de las celebrities debieron ayudarse mutuamente para poder cumplir con el objetivo de manera correcta.

Candela, Alex, Sol y Georgina realizaron los mejores platos de la gala, y eso dejó a Juanse, María y Gastón en aprietos. Finalmente, el jurado anunció que quien debía abandonar las hornallas más famosas del mundo era el músico y esta vez, de manera definitiva ya que no habrá otro repechaje.

"Yo estaba para seguir, pero no me gusta hablar de mis compañeros", reconoció el artista tras conocer la decisión. "Gracias a todos y nos veremos. Me despido agradecido, sobre todo con el público", agregó antes de partir por la puerta grande.

El ciclo televisivo comenzó con un piso de 20,7 puntos de rating y rápidamente alcanzó los 23. Su marca máxima fue de 24,1.