Pelea inesperada: Juanse dio detalles de su fuerte cruce con Mick Jagger

Este sábado, Juanse recordó en PH: Podemos Hablar (Telefe) los tiempos de gloria de Los Ratones Paranoicos a comienzos de los '90, y terminó confesando un inesperado cruce con el astro mundial Mick Jagger. “Nosotros estábamos a un nivel profesional muy alto, y el productor de los Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, terminó siendo productor nuestro”, comentó el cantante argentino.

Luego detalló: “En 1992 nosotros teníamos que hacer un show en Vélez y, antes de eso, yo me instalo en el Hotel Sheraton porque quería estar tranquilo. En ese momento, me llaman de la productora que hacía el show y me dicen: ‘Mirá, está la posibilidad de que venga Keith Richards, ¿Qué te parece? ¿Te molesta?’; por supuesto, les digo que no. Lo más groso fue que llegó cuando yo estaba durmiendo, abro la ventana y veo una bola de autos negros custodiando, pero el tipo terminó durmiendo en la habitación que estaba arriba de la mía, una cosa de locos”.

Fiel a su búsqueda de anécdotats jugosas, el conductor Andy Kusnetzoff preguntó: “¿Es verdad que Mick Jagger preguntó por tu mujer?”. A lo que el músico inicialmente respondió: “No, no hablemos de eso”. Aunque luego admitió: “Sí, sí”. Y contó: “Mi mujer y una amiga de ella estaban en el hotel, porque yo estaba hospedado ahí. Este muerto llegó, la vio y Julie lo saludó; entonces, agarró, se fue al front desk y averiguó en donde estaba”.

“Yo estaba acostado con ella en la cama, en calzoncillos y viendo tele, cuando suena el teléfono y atiendo. ‘Hello, is Julie there’, me dicen. Una voz aparte... de esas tipo Ante Garmaz. Le digo: ‘No, Julie, what Julie? Who is?’ Y escuchá lo que me responde: ‘¡Is the Rolling Stone’s singer!’”, enfatizó Juanse.

Indignado, el músico argentino recordó: “¡Se armó una! Yo salí y Julie me frenaba. Jagger después se dio cuenta, nos llamó y fuimos los dos a estar un rato con él. A mí se me pasó el enojo, pero a él no. Lo peor de todo es que, como yo me había hecho un poco amigo de Richards, se armó el club de Richards versus el otro monstruo”.