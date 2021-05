Ángel de Brito reveló el difícil momento que está atravesando Fabián Doman

El conductor Fabián Doman y María Laura de Lillo se separaron a casi dos años de su unión civil . El encargado de confirmar la ruptura de pareja del conductor de Intratables (América) fue Ángel de Brito.

A través de su cuenta de Twitter, el líder de Los ángeles de la mañana (eltrece) consignó: "Se separaron Fabián Doman y María Laura De Lillo de común acuerdo. Siguen teniendo relación como amigos. Los horarios de la radio y la televisión y los necesarios viajes de ella al exterior por razones laborales fueron probablemente la causa de esta separación".

Recordemos que la pareja ya había atravesado una crisis que la llevó a una ruptura durante el 2020, un año después de concretar su unión. Según el propio Doman, su agitada rutina laboral y las restricciones estrictas establecidas durante la pandemia de coronavirus, hicieron que cada uno a tomar su camino.

"Tuve que hablar tanto en otra ocasión que me prometí que no iba a hablar de nuevo. Cuando fue el caso de mi ex mujer (Evelyn Von Brocke). Yo tuve uno de los divorcios más mediáticos entonces. Un poco fue un acuerdo que hicimos con María Laura de hablar lo menos posible. Tenemos un diálogo excelente, seguimos conversando", había expresado en esa oportunidad Doman en La noche de Mirtha (eltrece).