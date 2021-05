MasterChef Celebrity: la lluvia de memes que dejó la última gala de eliminación

Una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity se vivió ayer en la pantalla de Telefe. Gastón Dalmau, Claudia Fontán, Juanse, Alex Caniggia, Cande Vetrano y Daniel Aráoz se enfrentaron para continuar en carrera. "No hay más revancha ni repechaje, el que se vaya hoy, no regresa más al certamen", afirmó al comienzo del ciclo Santiago del Moro.

El desafío al que tuvieron que hacerle frente los cocineros no fue sencillo: debieron preparar un plato de salmón blanco para deleitar los exigentes paladares de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. Quienes no lograron destacarse y quedaron en la cuerda floja fueron Alex y Daniel.

El salmón a la manteca del actor tuvo muchos problemas. "La salsa de pera no la entiendo, pera y crema caliente en un plato no me suman nada, es como si fuera una parte de otra cosa. El ceviche tiene mucho limón, y hay más cebolla que pescado", reconoció Martitegui. Los jurados coincidieron en que a la preparación le faltaban agregados.

Con respecto a Alex, los chefs le hicieron notar que su plato era un poco más de lo mismo que ya ha realizado. "Es como una repetición de plato, y queremos ver un crecimiento", señaló De Santis.

Finalmente, quien debió abandonar la competencia culinaria fue Aráoz, quien recibió las felicitaciones de los especialistas por su crecimiento en la cocina durante su paso por el certamen. En las redes, los fanáticos del reality siguieron segundo a segundo la definición y llenaron la web de divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los mejores.